國防法修訂草案公布 新增「發展利益遭受威脅」為動員條件

據《北京青年報》旗下微信公眾號「政知見」，全國人大常委會13日初審《國防法（修訂草案）》的議案，中國人大網21日在網上公布草案條文，徵求意見至下月19日。修訂草案明確，「中華人民共和國的主權、統一、領土完整、安全和發展利益遭受威脅時，國家依照憲法和法律規定，進行全國總動員或者局部動員。」其中，「發展利益」是新增內容。

正值百年未有大變局 國防法亟待修訂完善

國防部長魏鳳和在說明中提到，現行國防法自1997年公布施行以來，對於建設和鞏固國防、推進國防和軍隊現代化發揮了重要作用。「隨著世情國情黨情軍情發展變化，現行國防法已不能完全適應新時代國防和軍隊建設的新任務新要求，亟待修訂完善。」

在介紹背景時，魏鳳和提到，20多年來，世界戰略格局深刻演變，國際戰略競爭呈上升之勢，全球和地區性安全問題持續增多，武裝衝突和局部戰爭連續不斷，國際安全面臨的不穩定性不確定性更加突出。

▲ 「發展利益」是新增內容（圖片來源：政知見）

中國處於發展的重要戰略機遇期，面臨的安全威脅和挑戰更趨多元復雜，對全面提升國防能力提出新的更高要求，迫切需要對國防政策制度作出相應調整，為建設強大鞏固的現代國防，有效捍衛國家主權、安全、發展利益提供法律依據。

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據介紹，國防法修訂工作正式啟動於2019年1月。目前，修訂草案已經國務院常務會議和中央軍委常務會議討論通過。

現行國防法共12章70條。此次修訂共修改50條、增加6條、刪除3條，調整了第四章、第五章的名稱。主要修法內容還包括調整國家機構的國防職權，增加軍委主席負責制的內容，以及增列太空、電磁、網路空間等為重大安全防衛領域。

責任編輯：尹航

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