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【芯片產業】抓魚的都賣芯片？工信部這樣回應芯企爛尾

經濟脈搏 12:40 2020/10/22

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【芯片產業】抓魚的都賣芯片？工信部這樣回應芯企爛尾

中美科技戰白熱化，美方把槍頭對準中國芯片（又稱晶片）產業、中芯國際（0981） 亦遭遇制裁令，中央為此提倡科技「自力更生」，全國各地掀起造芯熱，但項目爛尾亦一再出現。繼國家發改委後，工業和信息化部亦回應這一現象，形容社會對投資芯片熱情非常高，但要促進產業健康發展。

國務院新聞辦今天舉行的新聞發布會，有記者向工信部官員提問，最近一些芯片項目爛尾的報道引發了關注，監管部門如何避免出現這樣的風險。

工信部新聞發言人、運行監測協調局局長黃利斌表示，中國半導體產業正處在加快發展的階段，社會各界參與發展的熱情非常之高。國務院印發實施的《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策》中，明確提出有序引導和規範集成電路產業發展秩序，做好規劃的布局。

工信報：做好規劃布局　促健康發展

黃利斌表示，下一步，工信部將做好《若干政策》的落實工作，優化完善集成電路產業發展環境，加強產業鏈上下遊協同創新，加強知識產權保護，促進要素資源的自由流動，營造公平公正的市場環境，推動集成電路產業的健康發展。

芯片項目頻爛尾 發改委：低水平重複建設風險顯現

【芯片產業】賣魚都轉行賣芯片  發改委警示風險有玄機

國家發改委新聞發言人孟瑋日前在記者會答問時也回應，注意到國內投資集成電路產業的熱情不斷高漲，一些沒經驗、沒技術、沒人才的「三無」企業投身行​​業，盲目上項目，低水平重複建設風險顯現，甚至有個別項目建設停滯、廠房空置，造成資源浪費。

孟強調，監管層會按照「誰支持、誰負責」原則，對造成重大損失或引發重大風險的，予以通報問責。

中國芯片相關企業數量在2020年上半年增長迅速。截至7月20日，共有芯片相關企業4.53萬家，僅今年二季度新註冊企業就有4,600萬家，按年增長207%，按季增長130%。

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新華社旗下《瞭望》周刊上周四（1日）刊文指，在過去1年多，江蘇、四川、湖北、貴州及陝西的6個百億人民幣級別的半導體項目先後停擺，包括位於南京的德科碼（南京）半導體科技有限公司，在四川成都設廠的格芯（成都）集成電路製造有限公司等。報道指，業界擔憂這波「造芯熱」將引發爛尾潮。

業者：天津抓魚的也申請做芯片

在大陸有業務的台灣芯片業大老、力晶創辦人黃崇仁日前也指出，中國正砸錢發展芯片業，據報大陸目前有9982家半導體公司競爭政府補貼，官方把過去補貼LED及面板的預算全挪移到半導體上；但單靠資金、缺乏人才團隊難以搞好產業。

【中美芯片戰】華為防圍堵加壓　上書國家阻Nvidia購ARM

【芯片產業】「別想5納米了」 龍芯董事長：14、28納米夠用

談及大陸芯片的異象，武漢弘芯資金斷裂是一個例子，黃崇仁補充，他也聽說天津抓魚的也申請要做芯片，正在蓋房子。

媒體此前亦曾報道，大連晨鑫原本從事海鮮銷售，後來轉型線上博弈，今年5月又趕搭半導體熱潮，擬砸2.3億人民幣、近2.7億港元，買進上海一家半導體商的51%股權。儘管大連晨鑫去年虧損10億人民幣，但消息傳出後，該公司股價仍一度上漲2倍以上。

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責任編輯：鄧國強

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