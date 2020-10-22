【中美角力】蓬佩奧下周起訪印度等亞洲4國 擬提及中國威脅

▲ 蓬佩奧下周起訪印度等亞洲4國 擬提及中國威脅

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）22日表示，下周他出訪印度、斯里蘭卡、馬爾地夫和印尼時，將提及中國構成的疑慮。

法新社報道，蓬佩奧與美國國防部長埃斯柏（Mark Esper）下周將訪問新德里（New Delhi），與印度官員進行對話。今年印度與中國在邊界爆發致命衝突，雙方關係快速惡化。

蓬佩奧指出，他在印度行後，將接著拜訪斯里蘭卡、馬爾地夫和印尼，「我確定會議中也會納入自由國度如何攜手阻擋中國共產黨威脅的討論。」在被問及造訪雅加達的行程時，蓬佩奧回答：「我知道印尼和我國都渴望有一個自由開放的印度洋-太平洋地區。」

他說，東南亞國家希望確保他們的基本權利，包括海事權利、主權權利和經商能力等。蓬佩奧在貿易、安全和新冠肺炎疫情等方面，帶頭對中國擺出強硬態度。蓬佩奧7月曾表示，北京有關南海的主張完全非法。另外，斯里蘭卡與馬爾地夫成為中國基礎建設計畫的重要核心，也令美國與印度擔憂。

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蓬佩奧日前已警告，巴西應該減少對華貿易的依賴，以保證安全，而美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）訪問巴西期間，就指中國電訊設備商華為5G威脅國家安全。

中國駐巴西使館之後批評兩人，惡意散佈針對中國的政治謊言，虛構所謂「中國威脅」，攻擊中國5G技術安全，指他們的言論罔顧基本事實，充滿冷戰零和思維，真實意圖是出於特定的政治目的，中方堅決反對。

中方表示，疫情爆發以來，中巴積極開展抗疫合作，反觀美國，一再違悖人道主義精神，甚至扣押自中國發往巴西的包括呼吸機在內的緊急醫療物資，惡意阻撓中巴正常合作。中方相信，中巴關係不會因任何外來干涉而偏離健康、穩定的發展軌道。

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責任編輯：游昊雲

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