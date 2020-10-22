【中國經濟】航運力短缺拉高物流成本 出口或受拖累？

國內製造業接到的外貿訂單大增，但在全球航運業未恢復的情況下，運輸成本、時間將成為出口復甦的絆腳石。內地官媒報道，海路運輸成本近半年來一路攀升，尤其是需求量最大的中美航線。美西航線的成本更創下2009年來新高，漲幅接近3倍。業界估計，航運價格在未來一段時間內仍會維持高水平。

一間電子企業的老闆向央視財經透露，他們以生產智能耳機、智能音響等產品為主，95%以上都用於出口，其中海運又佔了運輸方式的90%以上。但自今年5月份以來，成本就不斷升高，不少航線還出現「一櫃難求」的現象，給企業物流成本造成不小壓力。阿里巴巴國際站總經理張闊則指出，疫情在國外未完全受控，部份國家在復工復產方面落後於中國，令大量貨物出口到當地後，由於對方卸船的時間較長而滯留在口岸，導致整個進出口速度出現阻塞。

歐美家品訂單大量湧入 中國製造業靠「宅經濟」率先復甦（組圖）

【中國經濟】9月官方製造業PMI升至51.5半年最高 需求恢復加快

報道指，在眾多國際海運航線中，中美航線的漲幅最大，截至本月上旬，上海出口至美國西岸、東岸港口的市場運費，分別為每貨櫃3848美元和4622美元，其中，美西航線在今年3月初，每貨櫃價格僅1361美元。這與多數船公司早前在對國際航運形勢產生悲觀的預期，因此縮減運力有關。

國投安信期貨指出，雖然近期貨運持續上漲，但如何衡量當前疫情對集運需求整體運行的影響，需要對真實需求水平、貿易端供需缺口進行同步衡量。由於疫情對終端需求的衝擊存在時滯影響，加上政府採取的政策性補救措施，讓終端需求的表現存在高估。預期未來一段時間，航運價格仍將維持高位運行，而後隨著港口擁堵得以緩解，價格將有所回落。但由於疫情背景下，歐美供需缺口的存在將對運費形成有力支撐，料價格回調幅度不大。

專家分析出口趨勢 中國繼續彌補全球產業鏈短缺

内地第三季外貿人幣計價年增7.5%轉正 美元計價9月出口遜預期

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁