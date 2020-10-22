▲ 【新冠疫苗】巴西總統改口稱不買中國疫苗 理由是這樣

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）21日表示，巴西不會從中國購買新冠肺炎（COVID-19）疫苗，言論與有意採購的巴西衛生部長帕祖洛（Eduardo Pazuello）相違。

帕祖洛20日在州長會議中表示，衛生部將購買科興生物技術公司（Sinovac）的疫苗，把這款疫苗連同阿斯利康藥廠（AstraZeneca）與英國牛津大學（Oxford University）開發的疫苗，都納入接種計劃。

但博爾索納羅21日在Twitter發文稱，衛生部長的言論被曲解，「巴西人民不會成為任何人的試驗品，中國醫藥公司科興生物製品有限公司生產的疫苗尚未完成測試階段，我的決定是不購買這樣的疫苗。」

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衛生部官員佛朗哥（Elcio Franco）同日表示，所有疫苗均須由聯邦衛生部門審批，但政府對「中國疫苗」沒有興趣。聖保羅州州長多利亞（João Doria）曾表示，希望年底前獲當局批准，在2021年1月開始接種。他對博爾索納羅的說法感意外，直言「這不是意識形態，不是政治，不是一場可以拯救我們性命的選舉。 這是（可以挽救民眾生命的）疫苗。」

巴西衛生部21日公布，衛生部長帕祖洛對新冠病毒檢測呈陽性，成為巴西政府中最新一名確診官員。博爾索納羅也曾確診感染新冠病毒。

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責任編輯：游昊雲

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