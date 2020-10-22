【中美角力】特朗普能否變中國心中「川建國」 還看一關鍵（組圖）

▲ 【中美角力】特朗普能否變中國心中「川建國」 還看一關鍵

中美角力白熱化後，中國輿論場往往調侃一件事：美國總統特朗普在任內推動「美國優先」政策，使全球領導出現真空，這為中國填補空缺、躋身全球領袖創造空間，因此揶揄特朗普是「川建國」－－即又譯川普的特朗普幫助中國建成更強國家之意。

但綜合外媒分析，這一幕會否出現還有一個關鍵：中國外交政策能否配合，最大地擴張國際社會對中國的正面印象。

路透社報道，特朗普（Donald Trump）任內，美國退出了巴黎氣候協議、跨太平洋夥伴協議（TPP）、聯合國人權理事會、聯合國教科文組織，並廢止了伊朗核協議。此外，特朗普政府已經宣布明年7月將退出世界衛生組織（WHO），同時也藉由妨礙人事任命使世界貿易組織（WTO）陷入癱瘓。

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但美國主張「美國優先」、在國際合作中「自閉」之際，中國則強化建立了更為全球化的形象，其中在聯合國的15個機構中，就有4個機構是由中國官員擔任領導，同時中國承諾再出資20億美元給世界衛生組織，以供抗疫。

美國在國際舞台退一步 中國便進一步

為了更加貼近其全球第二大經濟體的地位，中國也自己成立了多個跨國組織機構，包括一帶一路，以及亞洲基礎設施投資銀行（亞投行，AIIB）。

清華-卡內基全球政策中心主任韓磊（Paul Haenle）表示，中國一直在盡可能利用美國撤退的機會推進自己的目標，但他也指出，雖然中國在國際組織展現日益強大的影響力，卻在轉換成外交成就方面遭遇到困難。

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路透社舉例，中國去年來對香港、新疆、南海、台灣議題持守強硬姿態，被境外一些輿論指稱是「戰狼」式的外交作風，影響到一些國家對中國的觀感。

前美國國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）說，「令人關注的是，中國所謂的『戰狼』外交到底削弱了多少他們可利用的能力」。

中國能否將自己的國際形象 最大的「正面化」？

皮尤研究中心（Pew Research Center）的一份調查顯示，包括美國在內的一些已開發經濟體，對中國的負面看法較過去一年大幅增加。

但值得注意是，中國其實亦正運用手上的資訊，極力擴張中國在國際的正面形象，疫苗外交是一例。

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英國媒體分析，中國正在亞、非、拉丁美洲等平時被美國忽視的國家之間，承諾提供中國開發的新冠病毒疫苗，以「疫苗外交」來強化彼此關係。中國大陸外交部長王毅已點名馬來西亞、泰國、柬埔寨和老撾是接受中國疫苗的優先國家。

與中國形成強烈對比的是，美國也有Johnson & Johnson、Moderna等多家藥廠所開發的疫苗，進入最後試驗階段，但到目前為止，美國並沒有表示要把藥劑分配給外國。

智庫國際戰略研究所研究員Aaron Connelly說，「美國已經把東南亞雙邊疫苗交易這個領域，割讓給中國」。有分析更指，中國這回下決心要讓「疫苗外交」成功。

責任編輯：鄧國強

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