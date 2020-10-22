【芯片產業】首間芯片大學今南京揭牌 助打造千億產業群

為突破自製芯片上的技術問題，南京月初宣布將成立首間專門培養芯片人才的高校，事隔不到兩周，南京集成電路大學周四（22日）在江北新區揭牌，即日招生及開課。當地政府稱，新區將借助大學培養的芯片業人才，在2025年前打造出規模逾3000億元人民幣的芯片產業鏈。

內媒報道，該大學並非由教育部，或省、市教育主管部門興辦，而是由江北新區管委會根據當地產業發展需要而建，目的 銜接高校和企業，為芯片企業提供人才，在定位、生源、課程和畢業證書都，都與國內傳統大學不同。 大學共設5個學院，分別是 集成電路設計自動化學院、微電子學院示範基地、集成電路現代產業學院、集成電路國際學院，以及集成電路未來技術學院，針對關鍵技術EDA、6G、量子計算等不同領域；另設1個科技園，專門扶持科技企業。

▲ 大學即日招生及上課

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大學 師資主要 來自不同企業資深工程師、國內外行業專家，以及具有較高學術水平的高校，課程也不是像大學經教育主管部門批准的標準化課程，而是特出個性化，依據學員的薄弱環節、企業需求的崗位技能進行有針對性的訓練，最終學生畢業獲得的證書是經過實踐考核認證的結業證書。

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責任編輯：陳建錫

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