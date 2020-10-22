▲ 社科院報告：香港城市綜合經濟競爭力排第二 仍遜於深圳。

中國社會科學院今天發布《中國城市競爭力第18次報告》，兩個主榜維持去年的格局，香港在城市綜合經濟競爭力指數裡排第二，遜於深圳；而可持續競爭力指數中，香港排名第一。

中國社會科學院是與內地經濟日報社共同發布《中國城市競爭力第18次報告》。

今年的報告除了構建綜合經濟競爭力指數、可持續競爭力指數外，同時又在兩項指標下，分別構建了5個分項競爭力指數，以對2020年中國兩岸四地291個城市進行多維度比較研究。

可持續競爭力指數中 香港蟬聯第一

報告顯示，2020年城市綜合經濟競爭力指數10強依次是：深圳、香港、上海、北京、廣州、蘇州、台北、南京、武漢和無錫。

而2020年中國可持續競爭力指數10強依次是：香港、深圳、台北、上海、北京、廣州、蘇州、南京、青島和武漢。

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報告指出，邁向十四五（2021-2025年）及未來15年的城鎮化中國，新需求力量、新交互力量、新空間力量和新供給力量等四大引擎將驅動城鎮化發展。

值得注意是，城市綜合經濟競爭力指數中，深圳、香港、上海排冠亞季的格局，不僅與去年相同，就算在5年前他們已佔據著三強席位。

而這5年來，有進步的城市包括北京、蘇州、台北、南京、武漢、無錫、杭州、寧波、鄭州等；而退步的城市有廣州、澳門、青島、長沙等

至於競爭力強的城市哪個區域更多？報告反映，北方有60%的城市綜合經濟競爭力排名處於下降狀態；相反在南方，城市綜合經濟競爭力排名處於上升狀態的佔比高達83%。

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綜合經濟競爭力較強的城市，又主要分布在京津冀城市群、山東半島城市群、長三角城市群、海峽西岸城市群、珠三角城市群、成渝城市群以及中部的中心城市。

在可持續競爭力指數中，香港蟬聯第一；從前20強來看，東南地區佔10席，港澳台地區佔5席，環渤海地區佔3席，西南地區佔1席，中部地區1席，總體覆蓋澳門、北京、福建、廣東、湖北、江蘇、上海、香港等13個省份和地區，發達城市可持續競爭力格局逐步穩定。

責任編輯：鄧國強