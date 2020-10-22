四川高校健美show被指「太暴露」 抖音中斷直播

▲ 四川高校的健美show被指過於暴露，遭抖音封鎖

內地對網絡直播內容的審查力度不斷加大，為免受連累，繼而被官方處罰，平台在處理上常採取寧枉勿縱的方針。四川樂山一間高校周日（18日）舉行迎新活動，並透過抖音、微信等多個平合直播，惟開播17分鐘即被抖音中斷，校方帳號還被封鎖3天，而原因出乎所有人意料，竟然是健美表演的學生穿著太過暴露。抖音今日（22日）就事件道歉，稱平台對於健美、人體雕塑等特定內容場景，目前在識別上仍存在難度，本次事件只屬偶然的誤判。

▲ 校方及師生均認為表漬內容無問題

內地媒體報道，該場主題為「秋月海棠‧奮鬥的青春最美麗」的表演，是四川樂山師範學院今年的迎新晚會。事發時晚會剛進入第17個環節，由體育學院負責，學生身著比堅尼或者短褲，向台下觀眾展示凹凸有致的身材，以及古銅色肌膚。該院的葉姓教授表示，體育學院的健美操並無不妥，展現的就是健身，與穿泳裝的泳手或跳水運動員無分別。學院相關負責人則表明已依照規進行申訴，但尊重抖音的處理手法，理解對方有自己的規章制度。

惟事件仍在網民及學生之間引起嘩然，質疑抖音為何可以將 人體美與色情混為一談。 抖音負責人回應，為保證用戶體驗，抖音有嚴格的內容安全標準，對於健美、人體雕塑等特定內容場景的識別有難度，偶爾會出現誤判，經核實後第一時間進行處理。

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁