【中國經濟】工信部：工業經濟仍處恢復期 有信心延續升勢

疫情之後，內地工業和通信業持續復甦。在今日的工信部新聞發布會上，工信部新聞發言人、運行監測協調局局長黃利斌表示，中國工業通信業整體平穩向好，主要運行指標好於預期，為宏觀經濟平穩運行提供了有力的支撐，受疫情影響的中小企業正在加快恢復發展。

他也指出，中國工業經濟仍處在疫情衝擊影響的恢復期，工業經濟持續回升的基礎還在進一步鞏固，工業通信業平穩運行仍面臨不少的風險和挑戰。

中國有信心延續回升勢頭

黃利斌介紹，今年以來，工業經濟整體呈現出「生產增速逐季加快、產銷銜接不斷改善、市場主體信心明顯增強」的持續穩定恢復性態勢。綜合各方面因素分析，中國完全有基礎、有條件、有信心保持目前這種回升向好的運行態勢。

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他指出，中國工業經濟回升的速度快、勢頭穩。規模以上工業增加值在一季度按年大幅下降8.4%的狀況下，二、三季度按年增速分別回升至4.4%和5.8%，9月份達到了6.9%。產能利用率逐季回升，三季度全國工業產能利用率達到了76.7%，比二季度回升了2.3個百分點。

中小企經濟運行持續向好

疫情令中小企受重創，黃利斌表示，中央出台的各項政策的實施效果已經顯現並將持續發揮作用。

今年前8個月，全國累計實現減稅降費超過1.8萬億元，截至9月末，普惠小微貸款余額也達到了14.6萬億元，按年大幅增長29.6%。隨著各項政策的落地顯效，有效緩解了疫情衝擊造成的企業生產經營困難，特別是中小企業正在加快恢復發展。二季度以來中小企業的經濟運行狀況呈現持續向好的態勢，生產效益指標逐步好轉，企業信心逐步恢復增強。

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國家統計局數據顯示，前8個月規模以上中小工業企業的利潤總額按年增長0.6%，盈利狀況基本恢復到去年同期的水平。營業收入利潤率恢復到了5.6%，比上半年提高了0.3個百分點。工信部中小企業生產經營運行監測平台調查顯示，中小企業國內訂單、出口訂單指數連續7個月回升，反映流動資金緊張的中小企業比例連續7個月下降，有招工需求的中小企業比例連續3個月回升。

黃利斌表示，工信部將以推動供給側結構性改革為主線，充分挖掘內需潛力和深化改革開放，努力在危機中育新機，於變局中開新局，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的發展新格局，推動工業通信業平穩發展。

責任編輯：尹航

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