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【美國大選】拜登投書中文媒體 稱當選將深化與台灣關係

國情動向 16:32 2020/10/22

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在美國大選倒數階段，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）投書美國中文媒體《世界日報》，提到美國是太平洋強國，將深化與台灣的關係。他又表明，將在符合美國利益的領域中國合作，包括公共衛生和氣候變遷。

台灣聯合報系旗下在北美的中文媒體《世界日報》報道，拜登周四（22日）以「為我們家庭更繁榮的未來 More Prosperous Future For Our Families」為題，投書該報。據中譯文與英文全文，文中肯定亞裔美國人的地位和努力，指亞裔美國人使美國變強大，他批評對手、總統特朗普放任仇恨言行，堅持把新冠病毒稱作「中國病毒」。

他強調自己反對種族歧視，若當選將指示司法部優先處理仇恨犯罪，以彌合仇恨與分裂；又會修復移民系統。

他又稱，自己會控制疫情，重建經濟。而新冠病毒證明美國不能與世界隔離，要從重建最親近夥伴的關係開始，必須與其他國家合作。

符合美國利益領域 與中國合作

拜登表示，美國是一個太平洋強國，將與盟友並肩，增進在亞太地區共享的繁榮、安全與價值。其中包括深化與台灣的關係，指台灣是居於領先地位的民主政體、主要經濟體，以及科技重鎮，也是有效控制新冠病毒的閃亮典範。

他也提到與中國關係，指應對中國的方式，會聚焦增強美國競爭力，再興國內優勢，並更新美國在海外的聯盟與領導力；將在符合美國利益的領域與中國合作，包括公共衛生和氣候變遷。

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責任編輯：林佩怡

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