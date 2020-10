【美國大選】拜登投書中文媒體 稱當選將深化與台灣關係

在美國大選倒數階段,民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)投書美國中文媒體《世界日報》,提到美國是太平洋強國,將深化與台灣的關係。他又表明,將在符合美國利益的領域中國合作,包括公共衛生和氣候變遷。

台灣聯合報系旗下在北美的中文媒體《世界日報》報道,拜登周四(22日)以「為我們家庭更繁榮的未來 More Prosperous Future For Our Families」為題,投書該報。據中譯文與英文全文,文中肯定亞裔美國人的地位和努力,指亞裔美國人使美國變強大,他批評對手、總統特朗普放任仇恨言行,堅持把新冠病毒稱作「中國病毒」。

他強調自己反對種族歧視,若當選將指示司法部優先處理仇恨犯罪,以彌合仇恨與分裂;又會修復移民系統。

他又稱,自己會控制疫情,重建經濟。而新冠病毒證明美國不能與世界隔離,要從重建最親近夥伴的關係開始,必須與其他國家合作。

符合美國利益領域 與中國合作

拜登表示,美國是一個太平洋強國,將與盟友並肩,增進在亞太地區共享的繁榮、安全與價值。其中包括深化與台灣的關係,指台灣是居於領先地位的民主政體、主要經濟體,以及科技重鎮,也是有效控制新冠病毒的閃亮典範。

他也提到與中國關係,指應對中國的方式,會聚焦增強美國競爭力,再興國內優勢,並更新美國在海外的聯盟與領導力;將在符合美國利益的領域與中國合作,包括公共衛生和氣候變遷。

