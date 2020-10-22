iPhone 12藍「醜」上熱搜　被稱似拖鞋恐爆退貨潮（組圖）

▲ iPhone 12藍「醜」上熱搜 被稱似拖鞋恐爆退貨潮

iPhone 12、12 Pro在內地開放預購後引發搶購，但實機相片近日曝光，其中藍色版本卻慘遭內地網友狠批為「真不是一般的醜」，形容這顏色根本是「內褲藍」、「拖鞋藍」。內地網絡媒體稱，這款一度被寄予厚望的新配色似乎「翻車了」，恐掀起退貨潮。

內地《鈦媒體》、《澎湃新聞》等網絡媒體報道，藍色是今年iPhone的新增配色，曾被外界廣泛看好，紛紛預測可能成為iPhone 12的主打色。內地一項網路投票結果顯示，參與的16.5萬名網友中，已預購iPhone 12的，選擇白色的最多，其次就是藍色。

似拖鞋用的廉價塑膠？

不料，這款被寄予厚望的配色卻似乎「翻車了」，相關話題近日還一度衝上大陸的網路熱搜第一名。

報道稱，從網上傳出的實機相片來看，與此前宣傳照中富有高級質感的灰藍風格截然不同，iPhone 12實機的藍色更為鮮豔，看起來更像是廉價塑膠的顏色。

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有內地網友指其「太接地氣了」，猶豫要不要退貨算了。還有網友表示，申請退貨時客服建議，「顏色不需要特別在意」，到時買個手機殼就好。

但也有人覺得，這種藍色在人群中更加顯眼，一眼就能看出是今年新款iPhone 12，同時也可以彰顯個性化。

鈦媒體指出，10月16日，iPhone 12和iPhone 12 Pro開放預購後，在內地就遭到瘋搶。截至16日18時，在蘇寧易購，iPhone 12系列各型號預購總量已突破145萬部；在京東平台，iPhone 12預約量也達到132萬部。

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責任編輯：鄧國強

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