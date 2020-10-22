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「拼名媛」後又有「贅婿文字」  反映低下階層對生活無奈

社會熱點 17:49 2020/10/22

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最近，內地媒體曝光上海的「拼名媛」現象，簡單講，就是一班中下層的女生，夾錢租名牌穿戴、租酒店拍照，以此感受「名媛」生活。除此之外，內地最近興起一批網上故事，被稱之為「贅婿文字」，講男性生活所迫入贅，其後如何翻身的故事。有人認為，無論「拼名媛」或「贅婿文字」，都反映了內地低下層對生活無奈的自我安慰。

如果難網下搜尋一下，這些講入贅故事有不少還在連載。這些故事的套路基本一模一樣，都是講一個年輕男性，本身是豪門棄子，被生活所迫入贅有錢人家，受盡了人家白眼，隨後有奇遇，變得本領高強，不但有財有勢，功夫了得，而且得到不少美女垂青，再報復了當初受欺壓之仇等等。

上海「名媛拼單群」背後 睇吓內地「真名流」生活有幾奢華（組圖）

網上有寫手表示，他曾經寫了十多個這樣的故事大綱，賣了5萬多元（人民幣，下同），可見這類故事受歡迎的程度。問題是，這樣沒營養、沒文學價值的文字，為何竟然大受歡迎，這就很值得深思了。

內地貧富差距拉大  民眾對上流無望

基本上，「贅婿文字」與「拼名媛」一樣，在內地貧富懸殊距離日漸拉大的社會環境下，這類現象反映了低下階層民眾對上流無望的一種自我安慰。

所謂「拼名媛」，是一班女性花5百至1千元入群組，夾份租Hermes手袋等名牌，還有人夾份租Gucci絲襪。還有一班人到麗思卡爾頓（The Ritz-Carlton）喝雙人下午茶；15個人拼單入住高級酒店等。此外，法拉利（Ferrari）跑車也可以拼單拍照等等。

多省市速遞員傳爆發罷工 無底薪每單收入減至4毫

其後有媒體訪問一名參加「拼名媛」群的女孩子，她聲稱月入5千元，花1千月去「拼名媛」，她說，自己不是偷不是搶，不覺得有何問題。

事實上，不少分析均指，除了有部分女性扮名媛去「釣金龜婿」外，大部分人只是打工仔，明知自己不可能有機會登上所謂名媛階層，就花一點小錢感受一下名媛生活，很大程度是一種心理補償。

中國90%打工階層  收入在5千元以下

而所謂「贅婿文字」的流行，也是不少男性打工階層天天為生活掙扎，加上這幾年經濟高速增長不再，在社會上流機會大大降低，只能藉著這些文字去尋找一點幻想，這種心態基本上與「拼名媛」是類近。

從國家統計局公布數據得知，近年中國貧富差距愈拉愈大，90%的人收入在5千元以下，加上高房價、疫情打擊、經濟增長放緩等因素，不但低下階層生活受壓，上流機會大大降低，中產階級向下流增多，不少人只能藉一些虛幻的東西去安慰自己。然而，如果這種狀況不改變或加劇，社會矛盾將會激化，也會動搖統治根基。

本報記者：鄧中建

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