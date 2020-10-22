内地首間生鮮電商易果生鮮破產 為何阿里有份投資仍失敗？

阿里巴巴（09988）有份投資的生鮮電商平台易果生鮮，正申請破產重組。易果生鮮是中國首家生鮮電商平台，阿里及其旗下的雲鋒基金曾參與投資，三輪累計投資金額達數億美元。事實上，易果生鮮的命運也是生鮮電商產業發展的一個尷尬縮影，盡管行業已發展多年，但目前沒一家能成功，分析認為這是因中國供應鏈的上游和傳輸渠道有待發展成熟。

網經社電子商務研究中心網絡零售部主任、高級分析師莫岱青指出，從去年開始，生鮮電商頻頻倒下，眾多生鮮電商平台在產品種類、服務體驗以及配送方面的特點並不突出，並且始終處於燒錢培養市場、消費習性的階段，這種沒有形成核心競爭力的模式，無法持久延續。

對於生鮮電商來說，有保證的供應鏈渠道，發力高質量資源配置，才能讓消費者買到具有高性價比的商品。艾瑞咨詢報告顯示，中國生鮮電商存在商業模式未能解決的客觀問題，即相比發達國家，中國供應鏈的上游和傳輸渠道有待發展成熟。

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根據第三次全國農業普查報告，截至2016年底，全國共有20743萬農業經營戶，其中，398萬規模大於100畝農業經營戶，僅占1.92%。而從美國農業部數據來看，2017年規模大於50英畝（約等於303.5畝）的農場占全部農場的比例達58.1%。

而中國仍舊以分散的小規模經營戶為主，規模化的農業生產基地占比較少，與發達國家還有一定的差距。隨著生鮮電商的崛起，冷鏈物流已成為生鮮電商發展重要的支撐力量。冷鏈物流一般包括預冷、包裝、倉儲、運輸、配送等環節，主要的基礎設施有冷庫、冷藏車、保溫盒、超市的冷藏陳列櫃等，其中任何一個環節冷鏈設施的缺失都會讓生鮮產品品質大打折扣。

不過，隨著消費升級，國民對生鮮食品需求量越來越大，生鮮電商市場依舊會得到快速增長。未來生鮮電商只要深耕供應鏈、實現精細化運營，提高冷鏈物流配送能力才能保障產品質量，仍能形成強有力的競爭壁壘。

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責任編輯：游昊雲

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