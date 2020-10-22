  • 25°C
香港時間 : 20201022日 (四) 19:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】中方超密集見美商  胡春華作一承諾有玄機？

國情動向 19:11 2020/10/22

分享：

【中美角力】中方超密集見美商  胡春華作此承諾有玄機？

中美關係深陷寒冬、適逢美國大選前夕，中國副總理胡春華、國家發改委、工信部等多部門近日密集與美中貿易全國委員會（USCBC）董事會代表團座談；其中，國家發改委副主任寧吉喆在會晤中重申，中國願履行中美首階段貿易協議，和打造法治化營商環境。

中方此舉頗有通過穩住與美商關係、穩住中美關係的意味，以應對美國大選後可能出現的任何新局面。

國家發展與改革委員會21日在官網發布通稿，指寧吉喆19日晚間和USCBC董事會代表團舉行視訊座談。參加座談的有USCBC董事會主席、同時也是引擎大廠康明思（Cummins Inc.）的執行長蘭博文（TomLinebarger），和通用汽車（GM）、聯邦快遞（FedEx）及波音（Boeing）等美國企業代表。

國家發改委主任以視訊見了波音及通用高層

通稿稱，中國在座談中指中美首階段貿易協議簽署以來，中國有關部門為擴大協議落實做了大量工作，並強調願意「共同履行中美第一階段貿易協議」，和以「市場化法制化原則和世貿組織（WTO）規則推動擴大自美進口取得進展」。

【中美角力】特朗普能否變中國心中「川建國」 還看一關鍵（組圖）

【中美角力】中國與美國「朋友圈」誰更強　美防長這樣稱

中國擴大購買美國產品，是中美首階段貿易協議的重點之一。中國承諾2年內增加進口2000億美元的美國農產品和能源產品。

通稿又指，中國將持續打造國際化、法治化、便利化營商環境，深化兩國企業務實合作。

首階段貿易協議另一重點，是保障外商的知識產權。全國人大常委會17日通過「專利法」修法，提高故意侵權行為的懲罰性賠償。有分析認為，這次修法是回應首階段貿易協議。

值得注意是，中國多個部門近日頻繁以視訊會見USCBC董事會代表團，並不只有國家發改委。國務院副總理胡春華20日在會見中表示，「中國將進一步推進高水平開放，加快打造市場化、法治化、國際化的營商環境」；並希望USCBC發揮中美的橋樑紐帶作用。

副總理胡春華親上陣  承諾推進高水平開放

工業和信息化部長肖亞慶則在19日與他們座談中提到，中國「將持續營造公平公正的市場環境」，歡迎美企積極參與5G和新能源汽車等產業發展。

【中美角力】美握15張牌遏中國 金燦榮稱中美會真打

【中美角力】亞洲北約圍中國？美國傳統智慧竟說不

市場監督管理局局長張工則是在20日的座談中，對USCBC代表團表示，將一如既往致力於維護公平競爭的市場秩序。

USCBC是1973年成立的非政府、非營利組織，有約200個在中國經商的美企成員。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中美角力】美稱中國謀竊新冠疫苗成果 中方曾這樣反駁
今日
【中美角力】美稱中國謀竊新冠疫苗成果 中方曾這樣反駁
【中美角力】美推140億對台軍售 含阻解放軍搶灘神器（組圖，有片）
今日
【中美角力】美推140億對台軍售 含阻解放軍搶灘神器（組圖，有片）
【科技戰】中美鬥到上太空 中國騰雲穿梭機計劃曝光（組圖，有片）
今日
【科技戰】中美鬥到上太空 中國騰雲穿梭機計劃曝光（組圖，有片）
【中美角力】美再列6中媒為外交使團　胡錫進稱中國必報復
今日
【中美角力】美再列6中媒為外交使團　胡錫進稱中國必報復
【中美角力】蓬佩奧下周起訪印度等亞洲4國 擬提及中國威脅
今日
【中美角力】蓬佩奧下周起訪印度等亞洲4國 擬提及中國威脅
政治 地緣政治 科技戰 貿易戰 汽車 知識產權 經濟 5G 胡春華 中美關係

下一篇文章

【美國大選】拜登投書中文媒體 稱當選將深化與台灣關係
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【芯片產業】「別想5納米了」 龍芯董事長：14、28納米夠用
【芯片產業】「別想5納米了」 龍芯董事長：14、28納米夠用
美軍對付中國「新跳島戰術」曝光 一射導彈就跑
美軍對付中國「新跳島戰術」曝光 一射導彈就跑
【中美角力】中國與美國「朋友圈」誰更強　美防長這樣稱
【中美角力】中國與美國「朋友圈」誰更強　美防長這樣稱
【芯片產業】賣魚都轉行賣芯片 發改委警示風險有玄機
【芯片產業】賣魚都轉行賣芯片 發改委警示風險有玄機
【科技戰】中美鬥到上太空 中國騰雲穿梭機計劃曝光（組圖，有片）
【科技戰】中美鬥到上太空 中國騰雲穿梭機計劃曝光（組圖，有片）
【中美角力】特朗普自絕美國全球領袖地位 習熱盼他連任？
【中美角力】特朗普自絕美國全球領袖地位 習熱盼他連任？