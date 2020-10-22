【中美角力】中方超密集見美商  胡春華作一承諾有玄機？

▲ 【中美角力】中方超密集見美商 胡春華作此承諾有玄機？

中美關係深陷寒冬、適逢美國大選前夕，中國副總理胡春華、國家發改委、工信部等多部門近日密集與美中貿易全國委員會（USCBC）董事會代表團座談；其中，國家發改委副主任寧吉喆在會晤中重申，中國願履行中美首階段貿易協議，和打造法治化營商環境。

中方此舉頗有通過穩住與美商關係、穩住中美關係的意味，以應對美國大選後可能出現的任何新局面。

國家發展與改革委員會21日在官網發布通稿，指寧吉喆19日晚間和USCBC董事會代表團舉行視訊座談。參加座談的有USCBC董事會主席、同時也是引擎大廠康明思（Cummins Inc.）的執行長蘭博文（TomLinebarger），和通用汽車（GM）、聯邦快遞（FedEx）及波音（Boeing）等美國企業代表。

國家發改委主任以視訊見了波音及通用高層

通稿稱，中國在座談中指中美首階段貿易協議簽署以來，中國有關部門為擴大協議落實做了大量工作，並強調願意「共同履行中美第一階段貿易協議」，和以「市場化法制化原則和世貿組織（WTO）規則推動擴大自美進口取得進展」。

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中國擴大購買美國產品，是中美首階段貿易協議的重點之一。中國承諾2年內增加進口2000億美元的美國農產品和能源產品。

通稿又指，中國將持續打造國際化、法治化、便利化營商環境，深化兩國企業務實合作。

首階段貿易協議另一重點，是保障外商的知識產權。全國人大常委會17日通過「專利法」修法，提高故意侵權行為的懲罰性賠償。有分析認為，這次修法是回應首階段貿易協議。

值得注意是，中國多個部門近日頻繁以視訊會見USCBC董事會代表團，並不只有國家發改委。國務院副總理胡春華20日在會見中表示，「中國將進一步推進高水平開放，加快打造市場化、法治化、國際化的營商環境」；並希望USCBC發揮中美的橋樑紐帶作用。

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工業和信息化部長肖亞慶則在19日與他們座談中提到，中國「將持續營造公平公正的市場環境」，歡迎美企積極參與5G和新能源汽車等產業發展。

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市場監督管理局局長張工則是在20日的座談中，對USCBC代表團表示，將一如既往致力於維護公平競爭的市場秩序。

USCBC是1973年成立的非政府、非營利組織，有約200個在中國經商的美企成員。

責任編輯：鄧國強

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