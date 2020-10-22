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橋水達利奧：中國被所有人低估 基金今年回報達25%

經濟脈搏 19:12 2020/10/22

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橋水達利奧：中國被所有人低估 基金今年回報達25%

全球規模最大的避險基金橋水基金（Bridgewater）創辦人達利奧（Ray Dalio）22日表示，在中國的基金年初至今回報高達25%，幾乎所有人都低估了中國市場的投資機會，而橋水基金今年第2季增持了阿里、拼多多等中國科技股。

第一財經日報報道，在橋水基金遞交給美國證監會的報告可以看出，今年第2季橋水增持了阿里、拼多多、網易等中國科技股，投資組合前十大重倉股中，有兩項是中國相關ETF；今年9月，橋水備案了第二檔中國私募證券投資基金。

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達利奧指出，作為一個國際投資者，必須要比較不同市場來作出投資決策，過去50多年都奉行這一原則，中國就是一個令人興奮的標的，以高新科技的發展為例，全球只有兩個國家成氣候，也就是美國和中國，如果看好人工智能，或者試圖發現企業家精神，中國和美國是最好選擇。

橋水基金今年次季增持阿里、拼多多等科技股

達利奧認為，美國被過度投資，而中國市場卻被低估。他解釋道，當一個國家的經濟名列前矛，貨幣成為全球儲備貨幣，全球投資者自然趨之若鶩，追逐該國的資產，隨即促成了金融中心的建立，資本也必將聚集，久而久之，難免造成投資體量與經濟體量失衡，甚至允許一個國家的債務達到不健康水準，結果是更早形成的成熟市場市值遠高於新興市場。

達利奧指出，比較美國和中國市場的相對市值、優勢，可以得出美國被過度投資，而中國則被低估，但這種情況在發生變化，因為中國市場越來越開放，人民幣加速國際化，流動性和資本結構也得到改善，中國自然會吸引更多資本。這個理論也適用於其他國家，因為新舊交替就是歷史規律。

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達利奧認為，中國市場吸引力體現在，中國國債比美債收益率高，經濟增長快於美國，企業家精神、社會創造力、新上市企業等都令人青睞，這也反映在投資者增加了中國主要指數的持倉比例。

中國對世界GDP貢獻  已和美國不相上下

達利奧表示，展望未來，美國債務會越來越多，負債和鈔票會降低美元的價值，會削弱美元作為儲備貨幣的地位，中國的貨幣和在世界經濟的地位會相對於美國增加。

達利奧指出，透過對過去500年儲備貨幣的漲跌研究，所有世界領先的貨幣都有世界儲備貨幣和世界金融中心的地位，中國在世界GDP中的貢獻已經和美國不相上下，但是儲備貨幣中，美元仍佔大多數，也就是說，貨幣化將不得不進行；在名義利率和實際利率等於零或者低於零的情況下，中國市場更有吸引力。如果中國能堅持目前的開放性措施，人民幣作為儲備貨幣的地位將會提高。

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責任編輯：鄧國強

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