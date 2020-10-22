【華為Mate 40發布會】華為高層：因美國禁令目前非常艱難

華為周四（22日）晚上舉行旗艦手機Mate 40系列全球線上發布會，華為消費者業務CEO余承東在會上再談美國禁令，承認華為現在處於非常艱難的時刻。

余承東表示，華為正經歷美國政府的第三輪禁令，稱這一禁令極不公正，導致華為處境艱難。他說，不管處境多麼艱難，華為承諾持續展開技術創新，將最佳的技術和創新帶給消費者，提升人們的生活和工作效率。

美國對華為升級版禁令上月15日生效，任何企業將含有美國技術的半導體產品給華為，必須先取得美國政府的出口許可。多地芯片大廠已相繼宣佈，上述日期後無法繼續為華為供貨。

余承東曾表示，由於美國制裁，華為的麒麟系列芯片（晶片）9月15日之後就無法製造，Mate 40系列產品搭載的麒麟9000芯片將是麒麟高端芯片的最後一代。周四晚上發布的華為Mate40系列，搭載的是全新5納米5G SoC麒麟旗艦芯片。

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責任編輯：林佩怡

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