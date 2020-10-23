▲ 美國總統選舉辯論今早九時起直播 觀察中美關係風向（附連結）

連結：https://www.youtube.com/watch?v=eSG4hiroE0Q

美國大選即將登場，誰當選將左右中美關係走向。而選前最後一場總統候選人辯論在美國東部時間21點至22點30分舉行、即香港時間今早（23日，周五）上午9點至10半，地點是田納西州納什維爾的貝爾蒙特大學。今次辯論將有多個議題與中國相關，是觀察民主黨候選人拜登、與爭取連任的共和黨候選人特朗普對中國政策的重要窗口。

這場90分鐘的辯論不會有任何插播廣告，辯論將分為6個部分，每部分15分鐘，每位候選人有兩分鐘時間不受干擾地回答，然後進入公開辯論。這是與第一場辯論的重要區別，第一次辯論因為沒有相關限制，雙方有多次相互打斷說話的情況。在這兩分鐘時間內，只有發言的候選人的麥克風是開著的，另一位候選人的麥克風會被暫時被靜音。

這6個部分將討論6個不同話題：

應對新冠疫情

家庭議題

種族問題

氣候變化

國家安全

領導力

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其中，國家安全及應對新冠疫情的議題，明顯可能觸及中國。而拜登與兒子捲入的中國及烏克蘭瓜葛，亦預計將是今次辯論的焦點。

BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）指出，辯論委員會對不該發言的候選人的麥克進行靜音，有助於讓特朗普更守規矩，並給拜登施加壓力，讓他為上次辯論中迴避的政策問題作出明確詳盡的回答。

其他直播連結：

https://www.youtube.com/watch?v=8o3jOBpIjS8

https://www.youtube.com/watch?v=bPiofmZGb8o

責任編輯：鄧國強