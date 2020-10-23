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【抗美援朝70周年】習近平：搞霸權霸凌行不通 死路一條（有片）

國情動向 13:13 2020/10/23

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中國今年高調紀念「抗美援朝」70周年，官方今日上午10時將在北京人民大會舉行「紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年大會」，國家主席習近平出席並發表講話。正值中美大國博弈白熱化，外界關注習近平如何對美喊話，並釋出團結抗美訊號。

習近平表示，中朝軍隊打破美軍不可戰勝的神話，而中國人民在任何困難和風險面前，腿肚子不會抖，腰桿子不會彎，當年抗美援朝讓世界知道「現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的」。他說，現今必須統籌發展和安全、富國和強軍，堅持走和平發展道路，強調任何搞霸權霸凌行徑根本行不通，最終必然死路一條。中國決不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土，一旦發生將迎頭痛擊。

「打破美軍不可戰勝神話」 徹底扔掉「東亞病夫」帽子

在紀念大會上，總理李克強等中央政治局7名常委，以及國家副主席王岐山出席。全場先為在韓戰中陣亡的烈士默哀。

習近平之後發表演講，提到新中國成立之初，百廢待興，百業待舉，中國人民無比渴望和平安寧，但「帝國主義侵略者將戰爭強加在了中國人民頭上」。他說，抗美援朝戰爭，經過艱苦戰鬥，「中朝軍隊打敗了武裝到牙齒的對手，打破了美軍不可戰勝的神話」，迫使「不可一世的侵略者」於1953年7月27日在停戰協定上簽字。

他稱，「抗美援朝戰爭偉大勝利，是中國人民站起來後屹立於世界東方的宣言書，是中華民族走向偉大復興的重要里程碑」。經此一戰，「帝國主義再也不敢作出武力進犯新中國的嘗試」、「中國人民徹底掃除了近代以來任人宰割、仰人鼻息的百年恥辱，徹底扔掉了『東亞病夫』的帽子」，又稱「中國人民打敗了侵略者，震動了全世界，奠定了新中國在亞洲和國際事務中的重要地位，彰顯了新中國的大國地位」，讓全世界對中國刮目相看。

「它用鐵一般的事實告訴世人，任何一個國家、任何一支軍隊，不論多麼強大，如果站在世界發展潮流的對立面，恃強凌弱、倒行逆施、侵略擴張，必然會碰得頭破血流。這一戰，再次證明正義必定戰勝強權，和平發展是不可阻擋的歷史潮流。」習近平說。

習近平續稱，抗美援朝精神必須永續傳承、世代發揚。無論時代如何發展，都要砥礪不畏強暴、反抗強權的民族風骨。當年中國人民以戰止戰、以武止戈，用勝利贏得和平、贏得尊重。「中國人民不惹事也不怕事，在任何困難和風險面前，腿肚子不會抖，腰桿子不會彎，中華民族是嚇不倒、壓不垮的」。在抗美援朝戰爭中，中國人民在愛國主義旗幟感召下，同仇敵愾、同心協力，讓世界見證蘊含在中國人民的磅礴力量，讓世界知道了「現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的」。

他強調，面對來自各方面的風險挑戰，面對各種阻力壓力，中國人民總能「殺出一條血路」。站在實現「兩個一百年」奮鬥目標的歷史交匯點上，全面建成小康社會勝利在望，全面建設社會主義現代化國家前景光明。前進道路不會一帆風順。要銘記抗美援朝，敢於鬥爭、善於鬥爭，知難而進、堅韌向前，把新時代中國特色社會主義偉大事業不斷推向前進。

富國強軍 不允分裂祖國「神聖領土」 將迎頭痛擊

習近平指出，必須加快推進國防和軍隊現代化，把人民軍隊全面建成世界一流軍隊，必須統籌發展和安全、富國和強軍。而中國堅定不移走和平發展、開放發展、合作發展、共同發展道路。

他說，和平發展、合作共贏才是人間正道。當今世界，「任何單邊主義、保護主義、極端利己主義，都是根本行不通的！任何訛詐、封鎖、極限施壓的方式，都是根本行不通的！任何我行我素、唯我獨尊的行徑，任何搞霸權、霸道、霸凌的行徑，都是根本行不通的！不僅根本行不通，最終必然是死路一條！」

他強調：中國奉行防禦性國防政策，永遠不稱霸、不擴張，堅決反對霸權主義和強權政治。決不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將迎頭痛擊。

昨向韓戰老兵頒紀念章

另外，在遼寧瀋陽抗美援朝烈士陵園，今日上午亦舉行紀念抗美援朝70周年敬獻花籃活動。昨日，中共中央、國務院、中央軍委向參加抗美援朝出國作戰、健在的志願軍老兵等，頒發紀念章。人民銀行當日也發行金銀紀念幣一套。此外，近期央視也播放抗美援朝紀錄片等。

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責任編輯：林佩怡

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