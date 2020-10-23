【中美科技戰】美國主流電訊商擬棄用中國貨 找印度代工手機

隨著中美科技戰進入白熱化，美國加緊重組供應鏈，從各方減少對中國依然。內媒引述消息指，美國多間主流電訊商正與印度公司接洽，希望能購入成本更低廉的無牌子手機，以數據計劃捆綁形式在美國市場銷售。而至目前為止，中國是美國電訊商最大無牌子手機的來源。印媒向當地公司了解，證實相關消息。

報道指，威瑞森電信（Verizon）、AT&T、Cricket Wireless等正與印度智能手機公司Micromax和Lava協商，其中Lava已向美國電訊商提出了業務方案，正等待對方答覆。Lava聯合創辦人SN Rai稱，如果該筆交易能夠談成，每年給他的智能手機公司帶來的收入，可能高達2.72億美元。

業內人士指，美國電訊商現時多數向TCL、中興等購買低成本設備，但由於政府對中國設備日益嚴格的審查，促使他們不得不考慮其他選擇。印度是僅次於中國的全球第二大智能手機市場。如果贏得這些合約，對印度來說是真正的勝利。印度政府曾計劃在2025年前把智能手機出口市場擴大至900億美元。

根據電信行業研究機構Canalys此前的報吿顯示，截至今年6月30日，在美國出貨的有智能手機中，約有70%是中國製造的，佔比按季提升10%。

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責任編輯：陳建錫

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