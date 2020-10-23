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【中美角力】美再對台售武  中方智囊暗警告：小心波音遭制裁（組圖）

國情動向 11:22 2020/10/23

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針對美國國務院批准3筆對台軍售，作為中國官方智囊的國務院參事、人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，此舉除有可能波及武器生產商之一─美國波音在中國的市場，也將持續衝擊中美關係及兩岸局勢。

時殷弘在接受中央社訪問時指出，特朗普（Donald Trump）政府似乎大幅簡化軍售台灣的必要程序，使他上任至今累計向台灣軍售的金額超過130億美元、折合港幣逾千億元，自然會持續衝擊低潮中的中美關係，並升高兩岸局勢的緊張。

時殷弘表示，這3筆軍售中，增程型距外陸攻導彈（SLAM-ER）及相關零件與支援系統，是由波音生產。而眾所周知，中國一向是波音商用客機的大買家。未來中國是否可能以商用客機訂單制裁波音，值得觀察。

波音生產商用客機　也是軍工企業

另外，對於美國聯邦眾議院「中國工作小組」21日一舉提出7項挺台法案，同一天聯邦參議院也提出「台灣關係強化法案」，時殷弘認為，等到法案在美國國會通過，並由總統簽署正式生效後，中國方面一定會發表反對聲明，並著手反制。

【中美角力】美推140億對台軍售  含阻解放軍搶灘神器（組圖，有片）

美軍對付中國「新跳島戰術」曝光 一射導彈就跑

美東時間21日，美國國防安全合作署（DSCA）發布新聞稿指出，國務院已批准3筆對台軍售，並已正式知會國會。這3筆軍售包括海馬斯（HIMARS）多管火箭系統、增程型距外陸攻導彈、F-16新式偵照莢艙，總值約18.113億美元、折合約港幣140億元，是美國總統特朗普上任後第8次對台軍售。

但此前外媒報導美方可能售台的MQ-9無人機與岸置魚叉反艦導彈（CDCM），並不在這次軍售名單中。

DSCA指出，這項軍售將能強化台灣因應當前與未來區域挑戰，但這項軍售並不會改變區域內的基本軍事平衡。

【台海局勢】國民黨智庫：東沙易攻難守 解放軍能隨時切斷航線

【兩岸局勢】解放軍對台主力神秘誓師  橫額打格仔（組圖，有片）

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責任編輯：鄧國強

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