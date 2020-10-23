【中美角力】美再對台售武  中方智囊暗警告：小心波音遭制裁（組圖）

針對美國國務院批准3筆對台軍售，作為中國官方智囊的國務院參事、人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，此舉除有可能波及武器生產商之一─美國波音在中國的市場，也將持續衝擊中美關係及兩岸局勢。

時殷弘在接受中央社訪問時指出，特朗普（Donald Trump）政府似乎大幅簡化軍售台灣的必要程序，使他上任至今累計向台灣軍售的金額超過130億美元、折合港幣逾千億元，自然會持續衝擊低潮中的中美關係，並升高兩岸局勢的緊張。

時殷弘表示，這3筆軍售中，增程型距外陸攻導彈（SLAM-ER）及相關零件與支援系統，是由波音生產。而眾所周知，中國一向是波音商用客機的大買家。未來中國是否可能以商用客機訂單制裁波音，值得觀察。

波音生產商用客機 也是軍工企業

另外，對於美國聯邦眾議院「中國工作小組」21日一舉提出7項挺台法案，同一天聯邦參議院也提出「台灣關係強化法案」，時殷弘認為，等到法案在美國國會通過，並由總統簽署正式生效後，中國方面一定會發表反對聲明，並著手反制。

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美東時間21日，美國國防安全合作署（DSCA）發布新聞稿指出，國務院已批准3筆對台軍售，並已正式知會國會。這3筆軍售包括海馬斯（HIMARS）多管火箭系統、增程型距外陸攻導彈、F-16新式偵照莢艙，總值約18.113億美元、折合約港幣140億元，是美國總統特朗普上任後第8次對台軍售。

但此前外媒報導美方可能售台的MQ-9無人機與岸置魚叉反艦導彈（CDCM），並不在這次軍售名單中。

DSCA指出，這項軍售將能強化台灣因應當前與未來區域挑戰，但這項軍售並不會改變區域內的基本軍事平衡。

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責任編輯：鄧國強

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