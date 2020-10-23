【抗美援朝70周年】去掉「東亞病夫」帽子！習近平講話全文

在北京，國家主席習近平周五（23日）早上出席紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年大會，發表講話，以下為新華網發布的講話實錄：

同志們，朋友們

今天，我們在這裡隆重集會，紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年。

70年前，由中華優秀兒女組成的中國人民志願軍，肩負著人民的重托、民族的期望，高舉保衛和平、反抗侵略的正義旗幟，雄赳赳、氣昂昂，跨過鴨綠江，發揚偉大的愛國主義精神和革命英雄主義精神，同朝鮮人民和軍隊一道，歷經兩年零9個月艱苦卓絕的浴血奮戰，贏得了抗美援朝戰爭偉大勝利。

偉大的抗美援朝戰爭，抵禦了帝國主義侵略擴張，捍衛了新中國安全，保衛了中國人民和平生活，穩定了朝鮮半島局勢，維護了亞洲和世界和平。

抗美援朝戰爭偉大勝利，將永遠銘刻在中華民族的史冊上！永遠銘刻在人類和平、發展、進步的史冊上！

高調紀念抗美援朝70周年 習近平：搞霸權霸凌行不通 死路一條（有片）

——70年來，我們始終沒有忘記老一輩革命家為維護國際正義、捍衛世界和平、保衛新生共和國所建立的不朽功勳，始終沒有忘記黨中央和毛澤東同志當年作出中國人民志願軍出國作戰重大決策的深遠意義。此時此刻，我們要向老一輩革命家，表示最深切的懷念！

——70年來，我們始終沒有忘記譜寫了氣壯山河英雄讚歌的中國人民志願軍將士，以及所有為這場戰爭勝利作出貢獻的人們。我代表黨中央、國務院和中央軍委，向所有健在的中國人民志願軍老戰士、老同志、傷殘榮譽軍人，向當年支援抗美援朝戰爭的全國各族人民特別是參戰支前人員，向中國人民志願軍烈屬、軍屬，致以最誠摯的問候！

——70年來，我們始終沒有忘記在抗美援朝戰爭中英勇犧牲的烈士們。19萬7千多名英雄兒女為了祖國、為了人民、為了和平獻出了寶貴生命。烈士們的功績彪炳千秋，烈士們的英名萬古流芳！

在抗美援朝戰爭中，朝鮮黨、政府、人民關心、愛護、支援中國人民志願軍，中朝兩國人民和軍隊休戚與共、生死相依，用鮮血凝結成了偉大戰鬥友誼。世界上一切愛好和平的國家和人民、友好組織和友好人士，對中國人民志願軍入朝作戰給予了有力支援和支持。我代表中國黨、政府、軍隊，向他們表示衷心的感謝！

同志們、朋友們！

中華民族是愛好和平的民族，中國人民是愛好和平的人民。近代以後，中國人民飽受列強侵略之害、飽經戰火蹂躪之苦，更是深深懂得戰爭的殘酷、和平的寶貴。新中國成立之初，百廢待興，百業待舉，中國人民無比渴望和平安寧。但是，中國人民的這個願望卻受到了粗暴挑戰，帝國主義侵略者將戰爭強加在了中國人民頭上。

1950年6月25日，朝鮮內戰爆發。美國政府從其全球戰略和冷戰思維出發，作出武裝干涉朝鮮內戰的決定，並派遣第七艦隊侵入台灣海峽。1950年10月初，美軍不顧中國政府一再警告，悍然越過三八線，把戰火燒到中朝邊境。侵朝美軍飛機多次轟炸中國東北邊境地區，給人民生命財產造成嚴重損失，我國安全面臨嚴重威脅。

值此危急關頭，應朝鮮黨和政府請求，中國黨和政府以非凡氣魄和膽略作出抗美援朝、保家衛國的歷史性決策。1950年10月19日，中國人民志願軍在彭德懷司令員兼政治委員率領下進入朝鮮戰場。這是以正義之師行正義之舉。

抗美援朝戰爭，是在交戰雙方力量極其懸殊條件下進行的一場現代化戰爭。當時，中美兩國國力相差巨大。在這樣極不對稱、極為艱難的情況下，中國人民志願軍同朝鮮軍民密切配合，首戰兩水洞、激戰雲山城、會戰清川江、鏖戰長津湖等，連續進行5次戰役，此後又構築起銅牆鐵壁般的縱深防禦陣地，實施多次進攻戰役，粉碎「絞殺戰」、抵禦「細菌戰」、血戰上甘嶺，創造了威武雄壯的戰爭偉業。全國各族人民由衷稱讚志願軍將士為「最可愛的人」！經過艱苦卓絕的戰鬥，中朝軍隊打敗了武裝到牙齒的對手，打破了美軍不可戰勝的神話，迫使不可一世的侵略者於1953年7月27日在停戰協定上簽字。

在抗美援朝戰爭期間，黨中央統攬全局，實施有力的戰爭動員和正確的戰爭指導，採取邊打、邊穩、邊建的方針，開展了波瀾壯闊的抗美援朝運動，全國各族人民舉國同心支撐起這場事關國家和民族前途命運的偉大抗爭，最終用偉大勝利向世界宣告「西方侵略者幾百年來只要在東方一個海岸上架起幾尊大砲就可霸占一個國家的時代是一去不復返了」！

同志們、朋友們！

抗美援朝戰爭偉大勝利，是中國人民站起來後屹立於世界東方的宣言書，是中華民族走向偉大復興的重要里程碑，對中國和世界都有著重大而深遠的意義。

經此一戰，中國人民粉碎了侵略者陳兵國門、進而將新中國扼殺在搖籃之中的圖謀，可謂「打得一拳開，免得百拳來」，帝國主義再也不敢作出武力進犯新中國的嘗試，新中國真正站穩了腳跟。這一戰，拼來了山河無恙、家國安寧，充分展示了中國人民不畏強暴的鋼鐵意志！

經此一戰，中國人民徹底掃除了近代以來任人宰割、仰人鼻息的百年恥辱，徹底扔掉了「東亞病夫」的帽子，中國人民真正揚眉吐氣了。這一戰，打出了中國人民的精氣神，充分展示了中國人民萬眾一心的頑強品格！

經此一戰，中國人民打敗了侵略者，震動了全世界，奠定了新中國在亞洲和國際事務中的重要地位，彰顯了新中國的大國地位。這一戰，讓全世界對中國刮目相看，充分展示了中國人民維護世界和平的堅定決心！

經此一戰，人民軍隊在戰爭中學習戰爭，愈戰愈勇，越打越強，取得了重要軍事經驗，實現了由單一軍種向諸軍兵種合成軍隊轉變，極大促進了國防和軍隊現代化。這一戰，人民軍隊戰鬥力威震世界，充分展示了敢打必勝的血性鐵骨！

經此一戰，第二次世界大戰結束後亞洲乃至世界的戰略格局得到深刻塑造，全世界被壓迫民族和人民爭取民族獨立和人民解放的正義事業受到極大鼓舞，有力推動了世界和平與人類進步事業。它用鐵一般的事實告訴世人，任何一個國家、任何一支軍隊，不論多麼強大，如果站在世界發展潮流的對立面，恃強凌弱、倒行逆施、侵略擴張，必然會碰得頭破血流。這一戰，再次證明正義必定戰勝強權，和平發展是不可阻擋的歷史潮流！

同志們、朋友們！

在波瀾壯闊的抗美援朝戰爭中，英雄的中國人民志願軍始終發揚祖國和人民利益高於一切、為了祖國和民族的尊嚴而奮不顧身的愛國主義精神，英勇頑強、舍生忘死的革命英雄主義精神，不畏艱難困苦、始終保持高昂士氣的革命樂觀主義精神，為完成祖國和人民賦予的使命、慷慨奉獻自己一切的革命忠誠精神，為了人類和平與正義事業而奮鬥的國際主義精神，鍛造了偉大抗美援朝精神。

偉大抗美援朝精神跨越時空、歷久彌新，必須永續傳承、世代發揚。

——無論時代如何發展，我們都要砥礪不畏強暴、反抗強權的民族風骨。70年前，帝國主義侵略者將戰火燒到了新中國的家門口。中國人民深知，對待侵略者，就得用他們聽得懂的語言同他們對話，這就是以戰止戰、以武止戈，用勝利贏得和平、贏得尊重。中國人民不惹事也不怕事，在任何困難和風險面前，腿肚子不會抖，腰桿子不會彎，中華民族是嚇不倒、壓不垮的！

——無論時代如何發展，我們都要匯聚萬眾一心、勠力同心的民族力量。在抗美援朝戰爭中，中國人民在愛國主義旗幟感召下，同仇敵愾、同心協力，讓世界見證了蘊含在中國人民之中的磅礴力量，讓世界知道了“現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的”！

——無論時代如何發展，我們都要鍛造舍生忘死、向死而生的民族血性。在朝鮮戰場上，志願軍將士面對強大而凶狠的作戰對手，身處惡劣而殘酷的戰場環境，拋頭顱、灑熱血，以「鋼少氣多」力克「鋼多氣少」，譜寫了驚天地、泣鬼神的雄壯史詩。志願軍將士冒著槍林彈雨勇敢衝鋒，頂著狂轟濫炸堅守陣地，用胸膛堵槍眼，以身軀作人梯，抱起炸藥包、手握爆破筒衝入敵群，忍飢受凍絕不退縮，烈火燒身巋然不動，敢於「空中拼刺刀」。在他們中湧現出楊根思、黃繼光、邱少雲等30多萬名英雄功臣和近6000個功臣集體。英雄們說：我們的身後就是祖國，為了祖國人民的和平，我們不能後退一步！這种血性令敵人膽寒，讓天地動容！

——無論時代如何發展，我們都要激發守正創新、奮勇向前的民族智慧。勇於創新者進，善於創造者勝。志願軍將士面對陌生的戰場、陌生的敵人，堅持「你打你的，我打我的，你打原子彈，我打手榴彈」，把靈活機動戰略戰術發揮得淋漓盡致。面對來自各方面的風險挑戰，面對各種阻力壓力，中國人民總能逢山開路、遇水架橋，總能展現大智大勇、銳意開拓進取，「殺出一條血路」！

同志們、朋友們！

抗美援朝戰爭勝利60多年來，在中國共產黨堅強領導下，中國發生了前所未有的歷史巨變，中國特色社會主義進入了新時代，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。

今天，我們正站在實現「兩個一百年」奮鬥目標的歷史交匯點上，全面建成小康社會勝利在望，全面建設社會主義現代化國家前景光明。前進道路不會一帆風順。我們要銘記抗美援朝戰爭的艱辛歷程和偉大勝利，敢於鬥爭、善於鬥爭，知難而進、堅韌向前，把新時代中國特色社會主義偉大事業不斷推向前進。

——銘記偉大勝利，推進偉大事業，必須堅持中國共產黨領導，把黨鍛造得更加堅強有力。抗美援朝戰爭偉大勝利再次證明，沒有任何一支政治力量能像中國共產黨這樣，為了民族復興、人民幸福，不惜流血犧牲，不懈努力奮鬥，團結凝聚億萬群眾不斷走向勝利。只要我們不忘初心、牢記使命，以自我革命精神全面推進黨的建設新的偉大工程，不斷增強黨的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力，就一定能夠使黨始終成為中國人民最可靠、最堅強的主心骨！

——銘記偉大勝利，推進偉大事業，必須堅持以人民為中心，一切為了人民、一切依靠人民。歷史是人民創造的。中國共產黨的力量，人民軍隊的力量，根基在人民。我們要堅持全心全意為人民服務的根本宗旨，為民謀利，為民盡責，為民擔當，把人民對美好生活的嚮往作為始終不渝的奮鬥目標，始終保持黨同人民群眾的血肉聯繫。只要我們始終堅持人民立場、人民至上，就一定能夠激發出無往而不勝的強大力量，就一定能夠不斷書寫中華民族偉大復興的精彩華章！

——銘記偉大勝利，推進偉大事業，必須堅持推進經濟社會發展，不斷壯大我國綜合國力。落後就要挨打，發展才能自強。新中國成立70多年來，我國用幾十年時間走完了發達國家幾百年走過的發展歷程，創造了舉世矚目的發展奇蹟。當前，我國將進入新發展階段，面對新機遇新挑戰，只要我們統籌推進“五位一體”總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局，堅定不移貫徹新發展理念，構建新發展格局，就一定能夠實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展，不斷創造讓世界驚嘆的更大奇蹟！

——銘記偉大勝利，推進偉大事業，必須加快推進國防和軍隊現代化，把人民軍隊全面建成世界一流軍隊。沒有一支強大的軍隊，就不可能有強大的祖國。堅持和發展中國特色社會主義，必須統籌發展和安全、富國和強軍。要貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，毫不動搖堅持黨對人民軍隊的絕對領導，堅持政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，全面提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力，更好履行新時代人民軍隊使命任務。只要我們與時俱進加強國防和軍隊建設，向著黨在新時代的強軍目標闊步前行，就一定能夠為實現中華民族偉大復興提供更為堅強的戰略支撐！

——銘記偉大勝利，推進偉大事業，必須維護世界和平和正義，推動構建人類命運共同體。中華民族歷來秉持“親仁善鄰”的理念。作為負責任大國，中國堅守和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，堅持共商共建共享的全球治理觀，堅定不移走和平發展、開放發展、合作發展、共同發展道路。只要堅持走和平發展道路，同各國人民一道推動構建人類命運共同體，就一定能夠迎來人類和平與發展的美好未來！

同志們、朋友們！

世界是各國人民的世界，世界面臨的困難和挑戰需要各國人民同舟共濟、攜手應對，和平發展、合作共贏才是人間正道。當今世界，任何單邊主義、保護主義、極端利己主義，都是根本行不通的！任何訛詐、封鎖、極限施壓的方式，都是根本行不通的！任何我行我素、唯我獨尊的行徑，任何搞霸權、霸道、霸凌的行徑，都是根本行不通的！不僅根本行不通，最終必然是死路一條！

中國一貫奉行防禦性國防政策，中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量。中國永遠不稱霸、不擴張，堅決反對霸權主義和強權政治。我們決不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊！

同志們、朋友們！

回望70年前偉大的抗美援朝戰爭，進行具有許多新的歷史特點的偉大斗爭，瞻望中華民族偉大復興的光明前景，我們無比堅定、無比自信。讓我們更加緊密地團結在黨中央周圍，弘揚偉大抗美援朝精神，雄赳赳、氣昂昂，向著全面建設社會主義現代化國家新征程，向著實現中華民族偉大復興的中國夢，繼續奮勇前進！

責任編輯：林佩怡

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