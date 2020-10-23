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【抗美援朝】從南北建國到戰爭與和談 一文看懂韓戰經過（組圖）

國情動向 13:15 2020/10/23

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韓戰在1950年6月爆發，3年間造成巨大破壞及傷亡

韓戰（又稱朝鮮戰爭、抗美援朝）是冷戰中首場大規模局部戰爭，在1950年6月爆發，至1953年7月結束，雙方同意以停戰分界線劃疆而治，但至今仍保持著外交和軍事對峙的狀態。參戰雙方分別為以北韓、中國，以及未直接派兵介入的蘇聯為主的共產主義陣營，及南韓、美國，和由英國、加拿大、新西蘭、土耳其等國家組成的聯合國軍隊。根據中國官方估算，為期3年多的戰爭中，中朝動員逾164萬兵力，中國佔了逾130萬，總傷亡傷亡逾65萬，包括19.7萬中國人民志願軍陣亡；聯合國軍隊投入兵力亦接近100萬，傷亡逾57萬，包括逾3.6萬美軍陣亡。

南北建國

南韓首任總統李承晚

二次大戰結束後，戰敗的日軍撤出朝鮮半島，美國提出以北緯38度線為界，即三八線，和蘇聯分別佔領朝鮮半島南部和北部的提議，得到了蘇聯同意。三八線以北面積佔朝鮮半島總面積的57%，當時為工業區，人口40%，南部面積佔總面積的43%，為糧食產區，人口60%。其後數年間，南北韓多地均爆發民族主義運動，主張成立統一全半島的朝鮮政權。南方在1948年5月選出李承晚為首任總統，北方則建立以金日成為首的朝鮮民主主義人民共和國。

戰爭爆發

從1949年至1950年6月，兩韓在三八線附近共發生2000多次糾紛，至1950年6月25日，北韓派兵南下，宣布「南朝鮮李承晚軍隊越過三八線向北進攻，對朝鮮民主主義人民共和國發動突然襲擊，這次戰爭是美帝國主義蓄意發動的，對朝鮮民主主義人民共和國來說，是抗美衛國戰爭」。由於南韓軍隊未進入戰備狀態，其時首都漢城（今首爾）3日後即告失守。南韓政府高層驚慌失措，炸毀漢江大橋，將大批軍隊送給了北韓，間接瓦解了南韓的抵禦能力。

各國參戰

中國發動抗美援朝

1950年6月26日，美國總統杜魯門命令駐日本的美國遠東空軍協助南韓作戰，翌日再命令美國第七艦隊駛入台灣海峽，阻止解放軍趁機攻佔台灣。聯合國在缺少蘇聯阻撓下，通過決議組成「聯合國軍隊」，以美軍為主導，加上英國、加拿大、土耳其、泰國、新西蘭、荷蘭、法國等15國軍團，組成聯軍登陸朝鮮半島，同年9月開始反守為攻，助南韓在一度失去九成國土的情況下奪回漢城。美軍在時任總統杜魯門授意下，封行「將共產主義逐出朝鮮半島」的戰略，向三八線進迫。中國在10月8日召開中央政治局擴大會議，以為免北韓落入資本主義陣營手上為由，通過決定將邊防部隊改編成志願軍，助北韓對抗聯合國軍隊。

前四次戰役

1950年雙方軍隊在南韓首都漢城內交火

第一次戰役在1950年10月25日打響，中國志願軍在北鎮對聯合國軍發起突襲，後者不知中國軍隊已越過鴨綠江，措手不及下退至清川江以南。第二次戰役在11月25日打響，志願軍於清川江戰役攻退南韓軍隊及美軍，在東面戰線對美軍一度加以包圍，但後者在空軍掩護下突圍循撤退。幾日後，美軍第八集團軍被志願軍驅離朝鮮半島的西北部。及至12月6日，中朝軍隊收復平壤，把聯軍趕回到三八線附近，初步扭轉了戰局。
第三次戰役在12月31日打響，中朝軍隊突入聯合國軍防禦縱深15至20公里，迫使後者全面全線撤退至至三七線南北之平澤、安城、堤川、寧越、三陟一線，大批南韓軍隊及少量美軍被追擊殲滅。1950年2月11日，志願軍發起橫城反擊戰，成功令東線聯合國軍出現了全線動搖跡象。及至3月7日，美軍進行「撕裂者行動」，在3月14日晚上至15日，韓國第1步兵師和美軍第3步兵師重佔漢城，標誌著1950年6月以來第4次，也是該首都最後一次易手。
志願軍放棄仁川和漢城，全線後退了100多公里，撤回到了三八線以北。由於缺乏現代化空軍編制，志願軍整條戰線曝露於美軍猛烈空襲下，前線陷入困難。
第五次戰役
作戰中被俘的志願軍
志願軍增援抵達，總兵力上處於上風，在1951年4月22日發起第五次戰役，向南進攻至漢城附近，擊潰南韓部隊，個多月內殲敵逾1.7萬。及至5月20日，美軍和南韓軍隊憑藉高度機械化，堵塞志願軍打開之缺口。在志願軍攻勢結束後，聯合國軍開始發動攻勢，迫進鐵原、漣川，第2次跨進三八線。其時，美軍的彈藥量是平常五倍密集炮擊，單一炮兵營在24小時內就射擊12,000發以上進行無間歇砲幕，志願軍後撤時損傷慘重，數千人被俘，佔韓戰中全部志願軍被俘人數三成以上。6月10日戰役結束，中朝軍隊把戰線穩定在三八線附近，進入相持階段，後續又爆發喋血嶺、上甘嶺等戰役，雙方均死傷枕藉。
第五次戰役是雙方傷亡最多的戰役，中國方面的戰役結果統計是殲滅聯軍8.2萬，為五次大戰役中殲敵最多的一次。志願軍傷亡8.5萬，尤其是後期的撤退行動中，傷亡達1.6萬。聯軍方面統計，4月攻勢期間殲滅敵軍7.5萬，南韓方面統計則是5月攻勢期間殲滅敵軍10萬，總戰果逾20萬。
正式停戰
板門店和談，標誌韓戰正式結束
1953年3月30日，中朝首先提出解決戰俘問題，主張在停戰後雙方遣返戰俘，停戰談判恢復。同年7月27日上午，朝，中，美三方在板門店簽署了《朝鮮停戰協定》及《關於停戰協定的臨時補充協議》，標誌著韓戰正式落幕。美國則與南韓簽訂《美韓共同防禦條約》，繼續在當地保留駐軍。
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