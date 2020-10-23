【中美角力】破美軍神話、中國人民惹不得 習近平談韓戰警告美國

中美角力不斷升級之際，中國高調紀念抗美援朝70周年，國家主席習近平周五（23日）在紀念大會上的講話，被解讀為對美喊話。

他提到，中朝軍隊打破美軍不可戰勝的神話，迫使停戰，形容抗美援朝戰爭維護亞洲和世界和平。經此一戰，中國徹底扔掉「東亞病夫」帽子，讓世界知道中國人民是惹不得，如果惹翻了是不好辦的。警告搞霸權死路一條。

習近平在演講開初指出，70年前，中國人民志願軍跨過鴨綠江，同朝鮮人民軍隊一道，歷經兩年零9個月浴血奮戰，「贏得了抗美援朝戰爭偉大勝利」，抵禦了帝國主義侵略擴張，捍衛了新中國安全，保衛了中國人民和平生活，穩定了朝鮮半島局勢，維護了亞洲和世界和平。

他表示，在交戰雙方力量極其懸殊下，「中朝軍隊打敗了武裝到牙齒的對手，打破了美軍不可戰勝的神話，迫使不可一世的侵略者於1953年7月27日在停戰協定上簽字」。

不畏強暴扔掉「東亞病夫」 奠定新中國重要地位

他稱，抗美援朝用偉大勝利向世界宣告，「西方侵略者幾百年來只要在東方一個海岸上架起幾尊大砲就可霸佔一個國家的時代是一去不復返了」。

高調紀念抗美援朝 中國發動鬥爭動員？

紀念抗美援朝70周年 習近平講話全文

韓戰70周年 習近平：搞霸權霸凌行不通 死路一條（有片）

習近平形容，經此一戰，帝國主義再也不敢作出武力進犯新中國的嘗試，新中國真正站穩了腳跟，充分展示了中國人民不畏強暴的鋼鐵意志，而中國人民徹底掃除了近代以來任人宰割、仰人鼻息的百年恥辱，徹底扔掉了「東亞病夫」的帽子，奠定了新中國在亞洲和國際事務中的重要地位，彰顯了新中國的大國地位。

他稱，此戰告訴世人，任何國家站在世界發展潮流的對立面，恃強凌弱、倒行逆施、侵略擴張，必然會碰得頭破血流。

以戰止戰 鍛造舍生忘死血性

他強調，70年前中國人民深知以戰止戰、以武止戈，用勝利贏得和平、贏得尊重，「中國人民不惹事也不怕事，在任何困難和風險面前，腿肚子不會抖，腰桿子不會彎，中華民族是嚇不倒、壓不垮的！」

在抗美援朝戰爭中，中國人民在愛國主義旗幟感召下，同仇敵愾、同心協力，讓世界見證了蘊含在中國人民之中的磅礴力量，讓世界知道了「現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的」！

他說，無論時代如何發展，都要鍛造舍生忘死、向死而生的民族血性。提到在朝鮮戰場上，志願軍拋頭顱、灑熱血，「冒著槍林彈雨勇敢衝鋒，頂著狂轟濫炸堅守陣地，用胸膛堵槍眼，以身軀作人梯，抱起炸藥包、手握爆破筒衝入敵群，忍飢受凍絕不退縮，烈火燒身巋然不動，敢於『空中拼刺刀』」。

最後，習近平警告，當今世界任何單邊主義、極端利己主義行不通，任何我行我素、唯我獨尊的行徑，任何搞霸權、霸道、霸凌的行徑，最終必然是死路一條。中國奉行防禦性國防政策，永遠不稱霸不擴張，但不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，不會允許任何勢力侵犯和分裂祖國領土。一旦發生，必將迎頭痛擊。

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責任編輯：林佩怡

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