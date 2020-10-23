  • 24°C
香港時間 : 20201023日 (五) 12:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地鄉鎮幹部稱「刁民太多」 當地政府責成致歉

社會熱點 12:05 2020/10/23

分享：

海南省萬寧市萬城鎮農業服務中心主任吳珍海，近日接受海南廣播電視總台《政風行風熱線》訪問時，直稱「刁民太多」，引發熱議。當地政府通報指，責成吳珍海向節目以及廣大群眾道歉。內媒評論稱，「刁民說」反映出個別官員的「權力觀」顛倒。

網民：當事人沒有為人民服務的意識

事緣吳珍海16日受訪時稱，「最近刁民太多了，也就是你們這些新聞媒體，支撐著他們這個(投訴行為)。」主持人當場回應指，「你這是在胡說八道嗎？你這說的什麼話？」

吳珍海的言辭在網絡上引發熱議。有網民批評，這位官員站在人民的對立面，沒有為人民服務的意識。也有網民認為，「群眾中就沒有無賴？不要被政治正確綁架。」

事件發酵後，當地政府22日通報稱，已對當事人進行約談，並責成其向《政風行風熱線》節目道歉，並請通過欄目組向廣大群眾道歉。

【內地富二代】王思聰夜店約會靚女 豪擲200萬買「黑桃A」（組圖）

「拼名媛」後又有「贅婿文字」  反映低下階層對生活無奈

上海「名媛拼單群」背後 睇吓內地「真名流」生活有幾奢華（組圖）

據內地《新京報》，儘管這位官員說「刁民太多」的緣由尚不明晰，但「刁民」二字出自公職人員之口、出現在糾風政紀節目直播現場，都高度違和。「刁民」本就是污名化表達，也是非法治語言。

文章稱，不可否認，基層治理中，確實會遇到某些不守規則、不講道理的「胡攪蠻纏派」。但法律可以定性普通民眾的言行是否合法，公職人員卻沒有定性「刁民」的權力。

給民眾貼「刁民」標簽，反映的是個別人「官」念的滯後與話語體系的落後——當某些干部給民眾定性為刁民時，其實秉持的是「順我者良民，逆我者刁民」的邏輯。說是民「刁」，其實是個別官員的「權力觀」顛倒。

责任编辑：尹航

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

電視 媒體 海南省 經濟 政治

下一篇文章

「拼名媛」後又有「贅婿文字」 反映低下階層對生活無奈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

四川高校健美show被指「太暴露」 抖音中斷直播
四川高校健美show被指「太暴露」 抖音中斷直播
上海「名媛拼單群」背後 睇吓內地「真名流」生活有幾奢華（組圖）
上海「名媛拼單群」背後 睇吓內地「真名流」生活有幾奢華（組圖）
【黃秋生入籍台灣？】黃秋生親證準備移民台灣　台當局這樣回應
【黃秋生入籍台灣？】黃秋生親證準備移民台灣　台當局這樣回應
「拼名媛」後又有「贅婿文字」 反映低下階層對生活無奈
「拼名媛」後又有「贅婿文字」 反映低下階層對生活無奈
【內地富二代】王思聰夜店約會靚女 豪擲200萬買「黑桃A」（組圖）
【內地富二代】王思聰夜店約會靚女 豪擲200萬買「黑桃A」（組圖）
北京環球影城明年開幕 哈利波特等7大景區細節搶先看（組圖，有片）
北京環球影城明年開幕 哈利波特等7大景區細節搶先看（組圖，有片）