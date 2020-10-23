內地鄉鎮幹部稱「刁民太多」 當地政府責成致歉

海南省萬寧市萬城鎮農業服務中心主任吳珍海，近日接受海南廣播電視總台《政風行風熱線》訪問時，直稱「刁民太多」，引發熱議。當地政府通報指，責成吳珍海向節目以及廣大群眾道歉。內媒評論稱，「刁民說」反映出個別官員的「權力觀」顛倒。

網民：當事人沒有為人民服務的意識

事緣吳珍海16日受訪時稱，「最近刁民太多了，也就是你們這些新聞媒體，支撐著他們這個(投訴行為)。」主持人當場回應指，「你這是在胡說八道嗎？你這說的什麼話？」

吳珍海的言辭在網絡上引發熱議。有網民批評，這位官員站在人民的對立面，沒有為人民服務的意識。也有網民認為，「群眾中就沒有無賴？不要被政治正確綁架。」

事件發酵後，當地政府22日通報稱，已對當事人進行約談，並責成其向《政風行風熱線》節目道歉，並請通過欄目組向廣大群眾道歉。

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據內地《新京報》，儘管這位官員說「刁民太多」的緣由尚不明晰，但「刁民」二字出自公職人員之口、出現在糾風政紀節目直播現場，都高度違和。「刁民」本就是污名化表達，也是非法治語言。

文章稱，不可否認，基層治理中，確實會遇到某些不守規則、不講道理的「胡攪蠻纏派」。但法律可以定性普通民眾的言行是否合法，公職人員卻沒有定性「刁民」的權力。

給民眾貼「刁民」標簽，反映的是個別人「官」念的滯後與話語體系的落後——當某些干部給民眾定性為刁民時，其實秉持的是「順我者良民，逆我者刁民」的邏輯。說是民「刁」，其實是個別官員的「權力觀」顛倒。

责任编辑：尹航

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