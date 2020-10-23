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【抗美援朝70周年】習近平暗指美軍能被打敗 釋3大訊號 

國情動向 13:16 2020/10/23

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中美關係深陷低迷、甚至被指已滑入新冷戰之際，中央周五（23日）高調紀念「抗美援朝」爆發發70周年，中共總書記習近平發表長篇講話。整理箇中內容，矛頭指向美國意味強烈，並似乎向美方釋放3大重磅訊：中方有能力反擊、中方不惜與美極限爭戰、中方有決心打贏。

中央「紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年大會」周五早上在人民大會堂舉行，習近平在會上發表了長達5000字的演說；內容被指措詞強硬，其中值得注意有三個表述：

  • 中朝軍隊打破美軍不可戰勝的神話
  • 中美兩國國力相差巨大，中國在極為艱難下作戰
  • 經此一戰，中國徹底扔掉了「東亞病夫」帽子

今年是抗美援朝、即西方敘述的韓戰70周年，中央以十年一大紀念的規律，隆重紀念是意料中事但由於時值中美角力白熱化，習近平在講話中的強硬表述，顯然不是隨意為之，而是對準美國、向美國政界喊話。從以上三個表述看，中方似乎要借古說今，向美國釋放三個訊號。

其一：中方警告，倘被侵犯有能力打贏美國

習近平在講話中，敘述抗美援朝背景時表示，「新中國成立之初，百廢待興，百業待舉，中國人民無比渴望和平安寧。但是...帝國主義侵略者將戰爭強加在了中國人民頭上」。這便是美軍1950年介入了朝鮮半島的軍事衝突。

【抗美援朝70周年】習近平：搞霸權霸凌行不通 死路一條（有片）

【抗美援朝70周年】去掉「東亞病夫」帽子！習近平講話全文

觀察者指出，這一表述是以歷史影射當前地緣政治局勢，美國對中國發動貿易戰、科技戰、介入台海及南海等問題，破壞中國穩定發展大局，情況一如美國當年介入朝鮮半島。此舉頗有強烈批評美國意味。

習隨後指，結果，「中朝軍隊打敗了武裝到牙齒的對手，打破了美軍不可戰勝的神話，迫使不可一世的侵略者於1953年7月27日在停戰協定上簽字」。這話更有警告意味，美國倘侵犯中國，中國有能力打敗美國。

其二：中國與美國的角力，中方不惜打極限戰爭

習近平在講話中說，「當時，中美兩國國力相差巨大。在這樣極不對稱、極為艱難的情況下，中國人民志願軍同朝鮮軍民密切配合」，堅持了作戰。

至於如何堅持，習近平舉例，中國志願軍將士堅持「你打你的，我打我的，你打原子彈，我打手榴彈」，最終「殺出一條血路」。

【抗美援朝】從南北建國到戰爭與和談 一文看懂韓戰經過

【中美角力】高調紀念抗美援朝  習：激勵中國戰勝一切強敵（組圖）

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習近平在此似乎在暗示，儘管中美國力仍有差距，但中方有心理準備與美國作出極限戰爭；儘管這種戰爭不一定是熱戰，但中國仍可以打韓戰的戰略強度，與美國在貿易、科技、地緣及外交領域上較量。

所謂極限戰爭就是指使用自己最具據威力的武裝力量，把戰爭雙方都逼入絕境的一種戰爭。以科技戰為例，中方此前重申要用新型舉國體制應對美國科技封鎖，其實已是一種極限戰爭。

其三：說明中國已強大，有與美國角力到底的決心

習近平在講話中強調，「西方侵略者幾百年來只要在東方一個海岸上架起幾尊大砲，就可霸佔一個國家的時代是一去不復返了」。他又指：

經此一戰（抗美援朝），中國人民徹底掃除了近代以來任人宰割、仰人鼻息的百年恥辱，徹底扔掉了「東亞病夫」的帽子，中國人民真正揚眉吐氣了。這一戰，打出了中國人民的精氣神，充分展示了中國人民萬眾一心的頑強品格！

他又指，「現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的」。

觀察者指出，中方以此強調中國有信心和決心，反擊外來施壓，對美國展示強硬姿態。

分析指，習近平這個長篇談話對外暗地警告美國、展示中方底綫不容挑戰的姿態，對內則有凝聚內地人心應對外部嚴峻環境之意。中方戰略如何左右中美角力後續發展，有待持續觀察。

責任編輯：鄧國強

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