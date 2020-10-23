iPhone 12 Pro出貨有得炒？ 內地黃牛最高加價3000人仔

蘋果（Apple）全新5G智能手機iPhone 12系列日前登場，其中iPhone 12及iPhone 12 Pro今日（23日）正式發貨。內地傳媒報道，北京Apple Store早上出現人龍，現場「黃牛」表示iPhone 12普遍加價1、200元（人民幣，下同），而真正搶手的是iPhone 12 Pro，「太平洋藍色」最大儲存容量512GB版本，最高加價3000元。

界面新聞報道，北京三里屯Apple Store今日上午排起長龍，人龍接近中午12時才稍稍褪去。報道引述徘徊在現場的黃牛稱，買iPhone 12的人並不那麼多，「什麼顏色都一樣，加一二百就能拿」。

北京三里屯店 iPhone 12有現貨 Pro版斷貨

至於iPhone 12 Pro相當搶手，據報藍色256GB版本加價1000元至1500元不等，512GB黃牛喊加價1800元起，最高加3000元，「我從顧客手裡買來就加了2700元」。Apple官網顯示，iPhone 12 Pro 512GB售價為11,099元。據了解，該店內iPhone 12仍有現貨，但iPhone 12 Pro已斷貨。

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▲ 蘋果三里屯店外有人龍。

另據每日經濟新聞微信號，深圳益田假日廣場的蘋果直營店上午都有10幾人排隊，但沒有預約到的因為沒有現貨，不能今天購買。

而現場多名「黃牛」稱，iPhone 12 Pro目前加價在1000至1500元，iPhone 12加幅較低，大概在200元，而半小時或1小時就變動一次價格。

報道指出，目前從內地蘋果官網訂購iPhone 12及12 Pro的大部分機型，交貨期在2至3星期，預計11月中上旬發貨。有蘋果店員表示，iPhone 12有現貨，可以直接購買。

另外，iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max於11月6日開始預購，11月13日起發售。

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責任編輯：林佩怡

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