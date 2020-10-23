【華為禁令】抗衡Google生態鏈 華為發布海外搜尋引擎及地圖

在軟件、硬件都受到封殺後，華為致力構築自家品牌的生態鏈。華為周四（22日）在Mate 40系列的發布會上，向海外用戶發布搜索引擎Petal Search、地圖程式Petal Maps，以及文檔應用程式等。其中通用搜索引擎Petal Search將為海外170多個國家和地區提供服務，支持50多種語言。

會上介紹，Petal Search為海外用戶提供應用、新聞、影片、圖片、購物、旅行、機票、酒店、音樂、本地服務及各類生活資訊等20多類領域的搜索服務，在華為終端的AI優勢上，Petal Search的視覺搜索功能可支持拍照、用圖片搜索感興趣的人物、動物、景點、商品、菜譜等。

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Petal Maps則會為用戶提供地圖定位、地圖展示、駕車導航、實時路況等服務，支持英語、法語、德語、西班牙語、意大利語等導航語音播報。用戶可通過程式的實時交通信息提示，查看部份城市公共交通工具的出發和到達實況。另外，華為辦公應用HUAWEI Docs為全球過百個國家及地區的用戶提供服務，華為Mate 40系列用戶可在線管理50多種格式的本地及雲端文件，包括文檔、演示文稿、PDF等。

華為消費者業務CEO余承東表示，華為的HMS生態是全球第3大生態，但與Android和iOS相比只是剛起步，必須快速開發核心應用，如搜索、支付工具等。

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責任編輯：陳建錫

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