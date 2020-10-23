中國5G取得積極成效 藉疫情彎道超車

雙循環時代下的新基建備受關注。工信部近日介紹，整體上看中國5G發展取得了積極成效，網絡覆蓋、終端以及用戶的數據都在攀升。路透社指出，中國5G的進程也與疫情有關，疫情期間的宅生活令互聯網需求大增，礦山、港口、醫院等多個場景也促進5G應用模式發展。

疫情成5G加速建設的催化劑

工信部信息通信發展司司長聞庫昨日在新聞發布會上介紹，現在累計開通的基站已達69萬個，基本實現地市級的5G覆蓋。除5G網絡外，在終端方面，1至9月份，5G手機出貨量已經超過1個億。

至於連到網上的用戶數量，聞庫說，已有1.6億個終端連接到5G網絡上。隨著這些數據的逐月攀升，5G的作用非常明顯，特別是在穩投資、促消費、助升級、培植經濟發展新動能等方面的潛力，將進一步顯現。

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路透社報道稱，儘管設備網絡投資高昂，且5G手機及使用成本不菲，但今年突發的疫情成為了5G加速建設的催化劑。

聞庫以疫情期間網絡負荷爆滿為例稱，中國經受住了這一考驗，顯然與網絡適度超前建設功不可沒。這也讓大家嘗到了5G網絡的甜頭，各地政府亦對5G的發展高度重視。

「各地政府從專項規劃、資源開放、站址協調、基站用電等方面都給予了大力支持，支持力度可以說是前所未有，充分釋放了政策的紅利，降低了網絡的建設難度和企業的經營壓力，大大激發了運營商的建設熱情，提前完成了今年50萬基站的建設目標。」聞庫稱。

5G並非4G+1G 對生產更加重要

至於今年是否會增加5G基站建設，聞庫表示運營企業正在評估，後三個月加多少他們正在看，希望大家能夠及時穩妥地把握建設的發展速度。

「5G絕對不是4G加1G，2G、3G、4G基本上都是對個人用戶的，但到了5G，除了對個人用戶以外，更重要的是對生產的重要作用。」聞庫解釋，5G是一個嶄新的平台，它大大突破了傳統信息通信領域的範疇。

聞庫介紹，下一步將做四方面工作，分別是繼續夯實網絡在5G發展方面的「主力」地位；堅持市場在5G應用創新方面的「主導」作用；各地政府要發揮在5G發展環境方面的「主場」優勢；形成全球5G合作共贏的「主流」認識，繼續加大國際合作力度。

責任編輯：尹航

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