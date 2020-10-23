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【人民幣走勢】外管局稱人幣升值幅度溫和 監管層釋何訊號？

國情動向 16:33 2020/10/23

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人民幣匯率近期快速升值，市場關注監管層態度。中國國家外匯管理局副局長王春英表示，人民幣升值的幅度相對溫和，在內外部因素共同作用下，未來人民幣匯率有望在合理均衡水平上，繼續保持雙向波動和基本穩定。

市場人士認為，連同此前人民銀行的表態，或反映監管層對人民幣升值的容忍度提高。

經濟基本面支撐 要關注外部不確定性

王春英周五（23日）在國新辦發布會上稱，受經濟基本面的支撐，近期人民幣升值，整體幅度還是相對溫和。今年以來，人民幣兌美元升值4.5%，美元指數下跌4.3%，歐元兌美元升值5.9%，日元兌美元升值4.1%。比較來看，人民幣與主要貨幣表現是基本一致。

她說，聰明的市場總是能看到硬幣的正反兩面，既充分認可國內經濟基本面對人民幣匯率的支撐，同時也高度關注各種外部不穩定、不確定性因素，可能令人民幣保持有漲有跌、雙向波動。

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市場對中長期人幣匯率預期趨中性

她提到，長期看美元走弱，但當前全球經濟復甦前景不明朗，短期美元走勢具不確定性；而未來全球疫情改善後，中國的經常賬戶不容易大幅度順差，而且國際金融市場的不確定性會加大，目前市場對中長期人民幣匯率預期是趨於中性。她稱，市場沒有形成非常明顯的單邊預期，既有利人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定，也有助外匯市場供求自主平衡。

王春英表示，在人民幣匯率雙向波動彈性增強的背景下，面對匯率波動，企業應該加強風險防範意識，需要改變人民幣不是升就是貶的單邊直線性思維，樹立人民幣匯率雙向波動意識。同時要合理審慎交易，做好風險評估，對匯率敞口適度套保。並盡可能控制貨幣錯配，合理安排資產負債幣種結構；勿把匯率避險工具當投機套利工具。

監管層提高升值容忍度

路透報道，新加坡華僑銀行經濟學家謝棟銘認為，這是允許市場自己尋找均衡價格和試錯容忍度在提高。西太平洋銀行駐新加坡分析師Frances Cheung也分析，外管局的評論表明其對人民幣升值保持中性態度，特別是提到人民幣受到基本面支撐和波動「合理」的觀點。

瑞銀證券宏觀團隊昨日報告指出，最近人行行長易綱的講話，似乎表明央行樂於看到境內外保持一定利差，從而吸引更多外資流入。目前人行對人民幣升值的容忍度更高一些，符合增加人民幣匯率彈性的目標。

易綱上周日表示，過去3個月中，人民幣兌美元匯率「大幅」升值，反映出兩國之間的利率差異，而這應該讓市場來決定。

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責任編輯：林佩怡

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