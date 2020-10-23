抗美援朝電影《金剛川》 上映首日票房破5000萬

今年是韓戰（內地稱抗美援朝）70周年，以中國人民志願軍在戰爭後期守衛金剛橋為內容的電影《金剛川》今日在內地上映，首日票房即突破5,000萬元（人民幣，下同）。

據內媒，《金剛川》講述了1953年，抗美援朝戰爭進入最終階段，為了保障向金城前線輸送戰力，中國人民志願軍在金剛川上守衛「生命之橋」金剛橋的故事——7天7夜，架起了一座聯通前線和後勤的載重橋，修了炸，炸了修，中國人民志願軍先後7次在金剛川上修復這座37米長的橋。

影片以真實歷史為基礎，通過普通戰士們的視角，戰士平凡個體在絕境中的非凡創舉。

▲ 《金剛川》電影海報（網上圖片）

▲ 曾主演《戰狼》系列的吳京也在《金剛川》中出演重要角色（網上圖片）

據貓眼專業版數據，截至今日16時15分，該片票房已達5,413萬。在內地社交平台上，不少觀影者都發表評價稱，「看完之後心情沉重，和平來之不易」。也有人批評，該片細節零碎，敘事能力不強。

值得一提是，在中美緊張關係持續升溫時，內地紀念抗美援朝精神高漲。除了院線上映的《金剛川》外，官媒央視早前還播放了同類題材經典電影《上甘嶺》。

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責任編輯：尹航

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