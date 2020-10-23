  • 24°C
香港時間 : 20201023日 (五) 17:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

抗美援朝電影《金剛川》 上映首日票房破5000萬

社會熱點 16:33 2020/10/23

分享：

今年是韓戰（內地稱抗美援朝）70周年，以中國人民志願軍在戰爭後期守衛金剛橋為內容的電影《金剛川》今日在內地上映，首日票房即突破5,000萬元（人民幣，下同）。

據內媒，《金剛川》講述了1953年，抗美援朝戰爭進入最終階段，為了保障向金城前線輸送戰力，中國人民志願軍在金剛川上守衛「生命之橋」金剛橋的故事——7天7夜，架起了一座聯通前線和後勤的載重橋，修了炸，炸了修，中國人民志願軍先後7次在金剛川上修復這座37米長的橋。

影片以真實歷史為基礎，通過普通戰士們的視角，戰士平凡個體在絕境中的非凡創舉。

《金剛川》電影海報（網上圖片）

曾主演《戰狼》系列的吳京也在《金剛川》中出演重要角色（網上圖片）

據貓眼專業版數據，截至今日16時15分，該片票房已達5,413萬。在內地社交平台上，不少觀影者都發表評價稱，「看完之後心情沉重，和平來之不易」。也有人批評，該片細節零碎，敘事能力不強。

值得一提是，在中美緊張關係持續升溫時，內地紀念抗美援朝精神高漲。除了院線上映的《金剛川》外，官媒央視早前還播放了同類題材經典電影《上甘嶺》。

【抗美援朝70年】習近平與李小龍都說 「東亞病夫」典故是咁的

【抗美援朝70周年】習近平暗指美軍能被打敗 釋3大訊號 

【抗美援朝】從南北建國到戰爭與和談 一文看懂韓戰經過（組圖）

責任編輯：尹航

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

戰爭 人民幣 社交平台 經濟 電影

下一篇文章

內地鄉鎮幹部稱「刁民太多」 當地政府責成致歉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「拼名媛」後又有「贅婿文字」 反映低下階層對生活無奈
「拼名媛」後又有「贅婿文字」 反映低下階層對生活無奈
內地鄉鎮幹部稱「刁民太多」 當地政府責成致歉
內地鄉鎮幹部稱「刁民太多」 當地政府責成致歉
【黃秋生入籍台灣？】黃秋生親證準備移民台灣　台當局這樣回應
【黃秋生入籍台灣？】黃秋生親證準備移民台灣　台當局這樣回應
【內地富二代】王思聰夜店約會靚女 豪擲200萬買「黑桃A」（組圖）
【內地富二代】王思聰夜店約會靚女 豪擲200萬買「黑桃A」（組圖）
上海「名媛拼單群」背後 睇吓內地「真名流」生活有幾奢華（組圖）
上海「名媛拼單群」背後 睇吓內地「真名流」生活有幾奢華（組圖）
四川高校健美show被指「太暴露」 抖音中斷直播
四川高校健美show被指「太暴露」 抖音中斷直播