【中美角力】王毅：美對中國的攻擊 就是對發展中國家的攻擊

中美角力持續升級，國務委員兼外長王毅批評，美國一些政要不擇手段造謠抹黑中國，脅迫他國選邊站隊，令人不齒，斥美方對中方單邊霸凌，強調對中國的攻擊，就是對發展中國家的攻擊，呼籲各國攜手，共同捍衛正當利益。

據中國外交部網站，王毅周四（22日）與孟加拉國外長莫門通電話，提到美方對中方的各種無端指責，是典型的單邊霸凌；對中國的攻擊，就是對發展中國家的攻擊，就是試圖剝奪新興經濟體的發展權利。

他說，所有發展中國家應攜起手來，共同捍衛的正當利益，捍衛國際公道正義。

另外，王毅當日亦與摩洛哥外交大臣布里達通電話。外交部網站稱，針對美國一些政要在全球範圍不擇手段對中國造謠抹黑，脅迫其他國家選邊站隊，王毅強調這是當代國際政治中最令人不齒的行為，充分暴露美國的單邊霸凌和自私自利本質。

他指出，美國不僅放棄自己應當承擔的國際義務，還企圖剝奪發展中國家的正當發展權利。從這一意義上講，支持中國就是支持多邊主義、支持國際關係基本準則、支持新興市場經濟體共同利益、支持國際的公平正義。

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責任編輯：林佩怡

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