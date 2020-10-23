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中國老年人口5年內將突破3億 「未富先老」有何影響？

經濟脈搏 17:12 2020/10/23

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民政部周五（23日）公布最新估算指，全國老年人口（60歲以上）將在「十四五」（2021至2025年）期間突破３億，從輕度老齡化邁入中度老齡化。另外，5至10年後，全國第一代獨生子女父母將進入中高齡。全國養老服務將接受更大挑戰和考驗。事實上，人口紅利即將消失一直是近年內地的熱門話題，有專，媒體及學者多次警告未來「未富先老」造成經濟下行的危機已迫在眉睫，而官方亦大力推動包括開放二孩在內的政策，可惜效果不彰。

中國恆大研究院於本月發表「中國生育報告2020」指，在2021年至2025年期間，中國將陷入人口負增長；2022年65歲以上人口比例將佔總人口15％以上，意味着中國步入了高齡化社會；2033年中國65歲以上人口比例將佔20％以上，成爲超高齡化社會；約2050年開始，中國總人口數將急劇萎縮。美日韓等國家老年人口比例達12.6%時，人均GDP在2.4萬美元以上；而中國的人均GDP僅僅只有1萬美元，如果趨勢不能改變，中國就將面臨嚴重「未富先老」窘境。

中國新增失業人口7000萬 失業率衝上20%？

雖然中國從2016年開始實施了全面二孩政策，在一定程度上緩解了社會老齡化趨勢，但隨着國內房價、醫療、教育成本等費用快速攀升，中國的出生率已連續2年下滑。2019年中國的出生率僅有10.48‰，創1949年以來出生率新低，這表明二孩政策所產生的效果已明顯減退。

人口老化打擊整體消費

有保業人士舉例，中國2000年以10名青壯年負擔1名老人的養老，到了2030年將變成4人負擔1人，2050年按趨勢將惡化為2.2人負擔1人。在目前住房、教育、醫療成本如此之高的情況下，顯然是一個不可能完成的任務。進入超老齡化社會，廉價勞動成本不再，勞動力供給出現嚴重失衡，民眾所熟悉的生活、觸手可得的便利，有可能會快速消失。同時，中國社會養老金體係是「現收現付」制的，未來壯年勞動力減少，將導致離退休人士領取不到足夠養老金。

另外，過去幾年內地的一線城市的樓價飆升，某程度上是由於大量農村勞動人口湧進城市，以及各大城市本身人口爆發，從而創造了住屋需求。但當人口增長不再，甚至出現倒退時，住屋需求必然會下降。而作為消費主力的青壯年減少，網購、遊戲等近年增展強勁的市場，恐怕將陷入停滯。

官媒：勞動力減少或拉高整體收入

官媒則強調不應只看重勞動力數量，而同時需要重視勞動力的質素。中國教育水平不斷提高，高素質勞動力一直增加，將有利於激發中國經濟增長的內在潛力。另外，在人口紅利條件下，勞動力無限供給，使得工資水平難以提高，國民收入分配更多向資本傾斜。人口紅利消失，勞動力供求關系發生根本改變，必然推動工資水平提高，從而使得勞動者能夠更加公平地分享經濟增長的成果。從這個意義上看，人口紅利消失反而能更多地惠及民生。

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【中國經濟】9月城鎮調查失業率降至5.4% 統計局：就業壓力仍大

責任編輯：陳建錫 

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