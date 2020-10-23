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【BNO】中國外交部：將考慮不承認BNO作為有效旅行證件

國情動向 17:13 2020/10/23

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英國政府昨晚公布，持有英國國民（海外）護照（BNO）港人的特別簽證細節。中國外交部發言人趙立堅今日重申，中方將考慮不承認BNO作為有效旅行證件。

趙立堅稱，中方已經多次就有關問題表明嚴正立場，英方違背承諾，一意孤行，反覆炒作英國國民海外護照問題，干預香港事務和中國內政，「這到頭來只會搬起石頭砸自己的腳」。

他稱，由於英方違反承諾在先，中方將考慮不承認英國國民海外護照作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。

【BNO】中方考慮不承認？ 英國稱BNO是合法國際旅行證件

中方倘不承認BNO作旅行證件有何影響？ 一文看清BNO與特區護照6大分別

另外，外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對，要求英方立即糾正錯誤，停止偽善表演和政治操弄。又強調香港事務純屬中國內政。英方借BNO護照問題干預香港事務的圖謀只會以失敗告終。

據英國公布，BNO持有人，明年1月31日起可申請特別簽證，留英5年可申請居留權。5年簽證費用為250英鎊，折合約2,500港元，30個月的特別簽證費用，則為180英鎊，折合約1,800港元。當局未有為特別簽證設限額。

責任編輯：林佩怡

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