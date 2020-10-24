  • 24°C
香港時間 : 20201024日 (六) 11:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中美首階段貿易協議 美方指中方農業採購實現71%

經濟脈搏 11:28 2020/10/24

分享：

美方23日公布中美首階段貿易協議報告指出，中國對美方農產品採購超過230億美元，約是協議目標71%。美方將繼續與中方合作，擴大美國食品與農產品進入中國市場機會。

中美在今年1月中旬於白宮簽署首階段貿易協議，美國貿易代表署（USTR）與農業部23日聯合公布報告，說明截至目前為止在農業方面進展。

新聞稿指出，協議生效後，中美共同處理許多中國的結構性壁壘，這些壁壘阻礙美國食品與農產品出口。截至目前為止，中國已經履行首階段協議規定的57項技術承諾中的至少50項，這些結構性變化將使美國農民受益數十載。

【中美角力】中方超密集見美商  胡春華作一承諾有玄機？

【中美角力】鷹派變「捍衛中國」？ 美媒揭萊特希澤這樣守住貿易協議

新聞稿表示，中國大幅擴大對美國農產品購買，總額超過230億美元，約佔首階段協議目標的71%。其中玉米出口到中國的總量寫下創紀錄的870萬噸、大豆2021銷售年度出口額將是2017年的2倍、今年前5個月豬肉出口寫下歷史新高、到今年8月為止美國出口中國的牛肉與牛肉製品已是2017年的3倍以上。

美國農業部長帕度（Sonny Perdue）透過新聞稿表示，中美首階段貿易協議對美國整體經濟是巨大成功，最終為美國農業創造公平競爭環境，讓美國農民、牧場主與生產者能以更公平、公正方式參與市場，增加銷售，也增強農村經濟。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）也表示，自協議在8個月前生效以來，與中國的農業貿易關係顯著改善，美國農民與牧場主受益匪淺。新聞稿指出，美國貿易代表署與美國農業部將繼續與中國政府密切合作，確保第一階段協議得到充分且適當執行，繼續擴大美國食品與農產品進入中國市場機會。

【中美貿易協議】白宮唱好貿易協議落實　庫德洛稱「我們感滿意」

不用中國買美國貨？特朗普：中美經濟可以脫鉤

【中美貿易協議】美方聲明先提結構改革  特朗普提高了叫價？

不用中國買美國貨？特朗普：中美經濟可以脫鉤

責任編輯：游昊雲

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中美角力】拜登陣營向美國商界宣示：中美不應完全脫鉤
2020/09/24
【中美角力】拜登陣營向美國商界宣示：中美不應完全脫鉤
【中美角力】鷹派變「捍衛中國」？ 美媒揭萊特希澤這樣守住貿易協議
2020/10/07
【中美角力】鷹派變「捍衛中國」？ 美媒揭萊特希澤這樣守住貿易協議
【中美角力】特朗普行錯一步致遏制中國失敗　前幕僚這樣說
2020/10/08
【中美角力】特朗普行錯一步致遏制中國失敗　前幕僚這樣說
【中美角力】特朗普本來暗「親華」？美媒稱3件事讓他改變立場
2020/10/19
【中美角力】特朗普本來暗「親華」？美媒稱3件事讓他改變立場
【中美角力】中方超密集見美商 胡春華作一承諾有玄機？
2020/10/23
【中美角力】中方超密集見美商 胡春華作一承諾有玄機？
經濟 中國市場 萊特希澤 銷售 採購 中國 美國 白宮

下一篇文章

中國老年人口5年內將突破3億 「未富先老」有何影響？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為5G】歐洲是否禁華為5G爆內訌 協會譴責政客
【華為5G】歐洲是否禁華為5G爆內訌 協會譴責政客
【華為5G】華為抗美秘密武器曝光 天罡芯片能撐到明年底
【華為5G】華為抗美秘密武器曝光 天罡芯片能撐到明年底
【芯片產業】首間芯片大學今南京揭牌 助打造千億產業群
【芯片產業】首間芯片大學今南京揭牌 助打造千億產業群
iPhone 12藍「醜」上熱搜　被稱似拖鞋恐爆退貨潮（組圖）
iPhone 12藍「醜」上熱搜　被稱似拖鞋恐爆退貨潮（組圖）
橋水達利奧：中國被所有人低估 基金今年回報達25%
橋水達利奧：中國被所有人低估 基金今年回報達25%
【中美科技戰】美國主流電訊商擬棄用中國貨 找印度代工手機
【中美科技戰】美國主流電訊商擬棄用中國貨 找印度代工手機