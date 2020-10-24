中美首階段貿易協議 美方指中方農業採購實現71%

美方23日公布中美首階段貿易協議報告指出，中國對美方農產品採購超過230億美元，約是協議目標71%。美方將繼續與中方合作，擴大美國食品與農產品進入中國市場機會。

中美在今年1月中旬於白宮簽署首階段貿易協議，美國貿易代表署（USTR）與農業部23日聯合公布報告，說明截至目前為止在農業方面進展。

新聞稿指出，協議生效後，中美共同處理許多中國的結構性壁壘，這些壁壘阻礙美國食品與農產品出口。截至目前為止，中國已經履行首階段協議規定的57項技術承諾中的至少50項，這些結構性變化將使美國農民受益數十載。

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新聞稿表示，中國大幅擴大對美國農產品購買，總額超過230億美元，約佔首階段協議目標的71%。其中玉米出口到中國的總量寫下創紀錄的870萬噸、大豆2021銷售年度出口額將是2017年的2倍、今年前5個月豬肉出口寫下歷史新高、到今年8月為止美國出口中國的牛肉與牛肉製品已是2017年的3倍以上。

美國農業部長帕度（Sonny Perdue）透過新聞稿表示，中美首階段貿易協議對美國整體經濟是巨大成功，最終為美國農業創造公平競爭環境，讓美國農民、牧場主與生產者能以更公平、公正方式參與市場，增加銷售，也增強農村經濟。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）也表示，自協議在8個月前生效以來，與中國的農業貿易關係顯著改善，美國農民與牧場主受益匪淺。新聞稿指出，美國貿易代表署與美國農業部將繼續與中國政府密切合作，確保第一階段協議得到充分且適當執行，繼續擴大美國食品與農產品進入中國市場機會。

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責任編輯：游昊雲

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