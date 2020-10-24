【中國經濟】易綱稱必要進一步開放金融業 要增人幣匯率彈性

人民銀行行長易綱表示，進一步擴大金融業開放，是構建新發展格局的必然要求，新發展格局不是關起門來封閉運行，而是要更好地利用國際、國內兩個市場、兩種資源，以達到更強勁可持續的發展。

易綱在外灘金融峰會指出，金融業開放不僅引入機構、業務、產品，增加金融要素供給，還促進制度規則的完善；促進金融制度供給，這有利於提升金融服務實體經濟的效率和能力，助力中國經濟高質量發展。

易綱表示，要通過3個方面持續推動金融業開放，營造市場化法治化國際化金融展業環境，包括全面實施准入前國民待遇加負面清單管理制度，推動開放理念和模式的轉變；統籌推進金融服務業開放、人民幣滙率形成機制改革和人民幣國際化；以及在加快開放的同時防範風險。

▲ 易綱稱必要進一步開放金融業 要增人幣匯率彈性

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對於人民幣滙率形成機制改革和人民幣國際化，易綱認為，人民幣滙率形成機制改革要增強滙率彈性，更好地發揮滙率在宏觀經濟穩定和國際收支平衡中的自動穩定器作用；而人民幣國際化要堅持市場主導，監管當局主要是減少對人民幣跨境使用的限制，順其自然。

易綱指出，新形勢下的人民幣國際化可在堅持市場主導的基礎上，進一步完善對本幣使用的支持體系，為市場作用的發揮創造更好的環境和條件。而在加快開放的同時要防範金融風險，加強宏觀審慎管理，建好各類防火牆，提高防範和化解重大風險的能力，使監管能力與開放水平相適應。

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責任編輯：游昊雲

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