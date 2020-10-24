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【中國經濟】王岐山對中國金融業提出「三要」 不走投機賭博歪路

經濟脈搏 13:44 2020/10/24

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國家副主席王岐山在第二屆外灘金融峰會發表視頻致辭時，對中國金融業提出要堅持金融服務於實體經濟、要堅持防範化解金融風險、要堅持金融創新與加強監管並重的「三要」。

在要堅持金融服務於實體經濟方面，王岐山表示，金融脫離實體經濟就是無源之水，無本之木。金融不能走投機賭博的歪路，不能走金融泡沫自我循環的歧路，不能走龐氏騙局（指投資詐騙）的邪路。

在要堅持防範化解金融風險方面，王岐山表示，金融業遵從的安全性、流動性、效益性三原則中，安全性永遠排在第一位。要加強制度和能力建設，使中國金融企業經得起開放條件下市場競爭、經濟週期變化、外部衝擊考驗。要標本兼治，用經濟發展的增量削減風險，用規範的方式應對風險。在市場化、法治化的基礎上，有序處置風險，守住不發生系統性風險的底線。

王岐山對中國金融業提出「三要」 不走投機賭博歪路

【中國經濟】易綱稱必要進一步開放金融業 要增人幣匯率彈性

【中國經濟】工信部：工業經濟仍處恢復期 有信心延續升勢

在要堅持金融創新與加強監管並重方面，王岐山稱，近年來金融新技術廣泛應用，新業態層出不窮，在提高效率帶來便利的同時，也使得金融風險不斷放大。有理想但不能理想化。要在鼓勵金融創新，激發市場活力，擴大金融開放與金融監管能力之間尋求平衡。

王岐山還表示，近年來，中國經濟市場和資源「兩頭在外」的國際大循環動能明顯減弱，內需對經濟增長的貢獻日益強勁。未來中國經濟內需潛力會不斷釋放。將堅持供給側結構改革，繼續擴大內需，更多依託國內市場，提升供給體系對需求的有效性。

他還強調，要把中國經濟增長動力，從要素驅動轉向創新驅動，從投資拉動轉向消費投資雙驅動，從「兩頭在外」轉向自主與開放相容，消除要素流動障礙的阻滯，暢通國民經濟循環，更大範圍把生產和消費聯繫起來，擴大交易範圍，推動分工深化，提高生產效率，促進財富創造。

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責任編輯：游昊雲

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