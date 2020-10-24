抗美援朝電影《金剛川》首日票房過億　觀眾評價兩極（有片）

紀念抗美援朝70周年大會周五（23日）在北京舉行，吳京有份出演的抗美援朝電影《金剛川》同日在內地上畫。數據顯示，《金剛川》的首日票房已突破1億元（人民幣，下同）。在中美緊張關係持續升溫時，內地紀念抗美援朝精神高漲。有民眾觀影後大讚《金剛川》是「主旋律電影和商業戰爭大片的優質結合品」，完成向參戰戰士們致敬的使命，但也有人批評這部電影是《鄧寇克大行動》（Dunkirk）的「低配版」。

燈塔專業版數據顯示，由管虎、郭帆、路陽共同執導，張譯、吳京、李九霄、魏晨等主演，以抗美援朝為題材的電影《金剛川》上映首日票房正式突破1億元。此外，18.6萬的排片場次也刷新了國產電影首日場次紀錄。專家預計，在最近的檔期《金剛川》作為最強影片，同期基本沒有競爭對手，影片有望在這個非熱門檔期創造更多的票房紀錄。

電影《金剛川》講述在1953年，抗美援朝戰爭進入最終階段，志願軍在金城發動最後一場大型戰役。為在指定時間到達，向金城前線輸送戰力，中國人民志願軍在物資匱乏、武裝懸殊的情況下，不斷抵禦敵機狂轟濫炸，以血肉之軀一次次修補戰火中的木橋。

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據介紹，影片以真實歷史為基礎，希望通過普通戰士們的視角，帶觀眾一同感受戰爭的殘酷。該片從8月初開拍，9月20日正式殺青，全片拍攝時間不到2個月。截至周六（24日）下午，《金剛川》在豆瓣網上的評分為6.9分，共約3.3萬人打分，其中超過62%的人給出4星和3星。在同類型影片中，豆瓣網顯示《金剛川》好於28%的戰爭片。

觀眾對《金剛川》評價兩極，不少人概括劇情為「重要的事情說三遍」,因為影片中圍繞修橋分了三四個視角講述了一個故事。給予好評的網民認為，《金剛川》傳遞出的士兵間的情誼，以及志願兵不屈不撓的精神，令人動容。也有民眾帶同家中長輩到場觀影，看到長輩「偷偷抹眼淚」。

不過，也有網民對影片的敘事手法表示不滿，指「一直在重複時間，比較凌亂，感覺是在靠演員演技撐起的」，也有稱影片的「個人英雄主義好嚴重」，更批評這部電影是《鄧寇克大行動》（Dunkirk）的「低配版」。

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責任編輯：游昊雲

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