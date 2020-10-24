  • 25°C
香港時間 : 20201024日 (六) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

抗美援朝電影《金剛川》首日票房過億　觀眾評價兩極（有片）

社會熱點 15:53 2020/10/24

分享：

紀念抗美援朝70周年大會周五（23日）在北京舉行，吳京有份出演的抗美援朝電影《金剛川》同日在內地上畫。數據顯示，《金剛川》的首日票房已突破1億元（人民幣，下同）。在中美緊張關係持續升溫時，內地紀念抗美援朝精神高漲。有民眾觀影後大讚《金剛川》是「主旋律電影和商業戰爭大片的優質結合品」，完成向參戰戰士們致敬的使命，但也有人批評這部電影是《鄧寇克大行動》（Dunkirk）的「低配版」。

燈塔專業版數據顯示，由管虎、郭帆、路陽共同執導，張譯、吳京、李九霄、魏晨等主演，以抗美援朝為題材的電影《金剛川》上映首日票房正式突破1億元。此外，18.6萬的排片場次也刷新了國產電影首日場次紀錄。專家預計，在最近的檔期《金剛川》作為最強影片，同期基本沒有競爭對手，影片有望在這個非熱門檔期創造更多的票房紀錄。

電影《金剛川》講述在1953年，抗美援朝戰爭進入最終階段，志願軍在金城發動最後一場大型戰役。為在指定時間到達，向金城前線輸送戰力，中國人民志願軍在物資匱乏、武裝懸殊的情況下，不斷抵禦敵機狂轟濫炸，以血肉之軀一次次修補戰火中的木橋。

抗美援朝電影《金剛川》 上映首日票房破5000萬

【抗美援朝70年】習近平與李小龍都說 「東亞病夫」典故是咁的（有片）

據介紹，影片以真實歷史為基礎，希望通過普通戰士們的視角，帶觀眾一同感受戰爭的殘酷。該片從8月初開拍，9月20日正式殺青，全片拍攝時間不到2個月。截至周六（24日）下午，《金剛川》在豆瓣網上的評分為6.9分，共約3.3萬人打分，其中超過62%的人給出4星和3星。在同類型影片中，豆瓣網顯示《金剛川》好於28%的戰爭片。

觀眾對《金剛川》評價兩極，不少人概括劇情為「重要的事情說三遍」,因為影片中圍繞修橋分了三四個視角講述了一個故事。給予好評的網民認為，《金剛川》傳遞出的士兵間的情誼，以及志願兵不屈不撓的精神，令人動容。也有民眾帶同家中長輩到場觀影，看到長輩「偷偷抹眼淚」。

不過，也有網民對影片的敘事手法表示不滿，指「一直在重複時間，比較凌亂，感覺是在靠演員演技撐起的」，也有稱影片的「個人英雄主義好嚴重」，更批評這部電影是《鄧寇克大行動》（Dunkirk）的「低配版」。

【抗美援朝70年】習近平與李小龍都說 「東亞病夫」典故是咁的（有片）

【抗美援朝】從南北建國到戰爭與和談 一文看懂韓戰經過（組圖）

【抗美援朝70周年】去掉「東亞病夫」帽子！習近平講話全文

華為開發者大會今午3時起直播　聚焦抗美圍堵（附直播連結）

責任編輯：游昊雲

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【抗美援朝70周年】習近平暗指美軍能被打敗 釋3大訊號
2020/10/23
【抗美援朝70周年】習近平暗指美軍能被打敗 釋3大訊號
【抗美援朝】從南北建國到戰爭與和談 一文看懂韓戰經過（組圖）
2020/10/23
【抗美援朝】從南北建國到戰爭與和談 一文看懂韓戰經過（組圖）
【抗美援朝70年】習近平與李小龍都說 「東亞病夫」典故是咁的（有片）
2020/10/23
【抗美援朝70年】習近平與李小龍都說 「東亞病夫」典故是咁的（有片）
抗美援朝電影《金剛川》 上映首日票房破5000萬
2020/10/23
抗美援朝電影《金剛川》 上映首日票房破5000萬
電影 演員 金剛 吳京 人民幣 戰爭 北京

下一篇文章

抗美援朝電影《金剛川》 上映首日票房破5000萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【內地富二代】王思聰夜店約會靚女 豪擲200萬買「黑桃A」（組圖）
【內地富二代】王思聰夜店約會靚女 豪擲200萬買「黑桃A」（組圖）
「拼名媛」後又有「贅婿文字」 反映低下階層對生活無奈
「拼名媛」後又有「贅婿文字」 反映低下階層對生活無奈
內地鄉鎮幹部稱「刁民太多」 當地政府責成致歉
內地鄉鎮幹部稱「刁民太多」 當地政府責成致歉
【BNO】絕望真相？港人4口家持BNO居英　6年開支至少485萬港元
【BNO】絕望真相？港人4口家持BNO居英　6年開支至少485萬港元
抗美援朝電影《金剛川》 上映首日票房破5000萬
抗美援朝電影《金剛川》 上映首日票房破5000萬
上海「名媛拼單群」背後 睇吓內地「真名流」生活有幾奢華（組圖）
上海「名媛拼單群」背後 睇吓內地「真名流」生活有幾奢華（組圖）