▲ 内地網紅直播帶貨問題多 官方出招監管

網絡直播帶貨成為中國最受歡迎的電商銷售模式，不過也衍生了不少消費糾紛與違法情形。官方將推出相關辦法規範，同時，首度以專案行動，嚴查違法平台與銷售行為。

澎湃新聞、經濟日報報道，内地網絡直播帶貨風潮持續成長。據統計，今年上半年，中國電商直播用戶規模達3.09億、電商直播場次超過1000萬場、累積觀看人次超過500億。今年第3季中國消費市場人氣持續回升，很大程度得益於直播電商、社交電商等新型消費模式的蓬勃發展。

不過新商業模式同時也帶來新的問題，報道指出，直播帶貨常見的爭議包含「商品品質糾紛」、「廣告誇大」、「商品侵權」、「販售假貨」與「違法帶貨」等。由於有迫切需要加強市場監管、規範秩序，藉此保障消費者合法權益，近日國家市場監管總局發布「網絡交易監督管理辦法」的公開徵求意見稿，向社會大眾徵求意見。

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報道指，這個行為的背後，意味著官方已準備對於電商直播、網紅帶貨等交易行為，進一步用法令規管、約束。報道引述國家市場監管總局相關人員的說法指出，2016年開始由市場監管總局領頭，結合10個不同的單位建立聯席會議，致力於維護網路市場秩序；於今年擴大至14個，同時更加完善相關制度後，將啟動2020網路市場監管專項行動。

報道說，這項行動將強力要求電商平台落實責任與監管，同時規範業者權利義務，並整治非法應用。此外，對於不合理或妨礙競爭行為、販售假貨與違法物品，都會嚴加整頓處罰。

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責任編輯：游昊雲

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