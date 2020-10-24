  • 24°C
香港時間 : 20201024日 (六) 23:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】喀什封城傳言四起！公安籲戴好口罩  勿信謠勿傳謠（組圖）

社會熱點 23:04 2020/10/24

分享：

【新冠肺炎】喀什封城傳言四起！公安籲戴好口罩  勿信謠勿傳謠

新疆烏魯木齊的新型冠狀病毒疫情9月初「清零」後，喀什地區周六（24日）再傳封城。內地媒體報道，喀什機場周六進出港航班突從下午15時左右大面積取消或返航，市面有民眾搶購物資。喀什市公安局截至周六晚八時未正面回應是否疫情反彈封城，只呼籲戴好口罩，不信謠不傳謠。

內地紅星新聞報道，周六（24日）下午，有網傳消息稱喀什機場處於關閉狀態，大量航班取消。記者查詢情況時獲悉，喀什機場周六進出港航班從下午15時左右大面積取消或返航。「喀什市公安局」周六下午5時許在官方微博稱，大家戴好口罩，注意自身安全，不信謠不傳謠，以免引起不必要的恐慌。一切以官方通知為準。

【新冠疫情】首批中國旅客持特別簽證抵達泰國 先隔離14日再旅遊

【新冠疫情】泰國擬與中國建立旅遊走廊  中國遊客或無需隔離

    點擊圖片放大
    +3
    +2

內媒：喀什機場航班幾全面停飛

事源於周六下午，內地接連有網民在社交媒體稱，喀什機場航班全面停飛；而封城原因是發生新冠肺炎疫情，亦有人稱是「公共衛生問題」，自己居住的小區也封閉了。有媒體致電喀什地區疫情防控指揮部，獲確認封城消息，全城「出不去也進不來」。

另外，有當地網民展示照片，反映居民湧到街上搶購物資，超市內人頭擠湧，有貨架接近遭搶購一空。

責任編輯：鄧國強

相關文章

【新冠疫苗】巴西總統改口稱不買中國疫苗 理由是這樣
2020/10/23
【新冠疫苗】巴西總統改口稱不買中國疫苗 理由是這樣
中國5G取得積極成效 藉疫情彎道超車
今日
中國5G取得積極成效 藉疫情彎道超車
【中美角力】美稱中國謀竊新冠疫苗成果 中方曾這樣反駁
2020/10/22
【中美角力】美稱中國謀竊新冠疫苗成果 中方曾這樣反駁
【新冠疫情】首批中國旅客持特別簽證抵達泰國 先隔離14日再旅遊
2020/10/21
【新冠疫情】首批中國旅客持特別簽證抵達泰國 先隔離14日再旅遊
【胡潤百富榜】疫情令網企創辦人身家暴漲　馬雲擁4千億身家成首富
2020/10/20
【胡潤百富榜】疫情令網企創辦人身家暴漲　馬雲擁4千億身家成首富
傳染病 疫情 口罩 喀什 烏魯木齊 微博 超市 機場 冠狀病毒 新冠肺炎疫情

下一篇文章

抗美援朝電影《金剛川》首日票房過億　觀眾評價兩極（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

抗美援朝電影《金剛川》 上映首日票房破5000萬
抗美援朝電影《金剛川》 上映首日票房破5000萬
【BNO】絕望真相？港人4口家持BNO居英　6年開支至少485萬港元
【BNO】絕望真相？港人4口家持BNO居英　6年開支至少485萬港元
上海「名媛拼單群」背後 睇吓內地「真名流」生活有幾奢華（組圖）
上海「名媛拼單群」背後 睇吓內地「真名流」生活有幾奢華（組圖）
內地鄉鎮幹部稱「刁民太多」 當地政府責成致歉
內地鄉鎮幹部稱「刁民太多」 當地政府責成致歉
【黃秋生入籍台灣？】黃秋生親證準備移民台灣　台當局這樣回應
【黃秋生入籍台灣？】黃秋生親證準備移民台灣　台當局這樣回應
【內地富二代】王思聰夜店約會靚女 豪擲200萬買「黑桃A」（組圖）
【內地富二代】王思聰夜店約會靚女 豪擲200萬買「黑桃A」（組圖）