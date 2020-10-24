【新冠肺炎】喀什封城傳言四起！公安籲戴好口罩  勿信謠勿傳謠（組圖）

▲ 【新冠肺炎】喀什封城傳言四起！公安籲戴好口罩 勿信謠勿傳謠

新疆烏魯木齊的新型冠狀病毒疫情9月初「清零」後，喀什地區周六（24日）再傳封城。內地媒體報道，喀什機場周六進出港航班突從下午15時左右大面積取消或返航，市面有民眾搶購物資。喀什市公安局截至周六晚八時未正面回應是否疫情反彈封城，只呼籲戴好口罩，不信謠不傳謠。

內地紅星新聞報道，周六（24日）下午，有網傳消息稱喀什機場處於關閉狀態，大量航班取消。記者查詢情況時獲悉，喀什機場周六進出港航班從下午15時左右大面積取消或返航。「喀什市公安局」周六下午5時許在官方微博稱，大家戴好口罩，注意自身安全，不信謠不傳謠，以免引起不必要的恐慌。一切以官方通知為準。

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內媒：喀什機場航班幾全面停飛

事源於周六下午，內地接連有網民在社交媒體稱，喀什機場航班全面停飛；而封城原因是發生新冠肺炎疫情，亦有人稱是「公共衛生問題」，自己居住的小區也封閉了。有媒體致電喀什地區疫情防控指揮部，獲確認封城消息，全城「出不去也進不來」。

另外，有當地網民展示照片，反映居民湧到街上搶購物資，超市內人頭擠湧，有貨架接近遭搶購一空。

責任編輯：鄧國強