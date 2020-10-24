▲ 朱鎔基醫院慶92歲生日照曝光 精神不錯夫人陪伴（組圖）

國務院前總理朱鎔基周五（23日）在醫院慶祝92歲生日的照片曝光，其精神狀況不錯，夫人勞安陪伴在側。但二子女未在身側。早前曾罕有消息透露朱鎔基身體欠佳。

朱鎔基周五92歲生日。網上流傳的照片顯示，身穿紅袍的他在一家醫院過生日，10多名戴上口罩的醫生及護士準備了大蛋糕，還合唱生日快樂歌，送上祝福。坐着的朱鎔基看起來精神狀態還不錯，夫人勞安陪伴在側，但不見兩人子女朱燕來和朱雲來。

久未露面的朱鎔基，近年偶有傳出他健康欠佳的消息。他去年未參加9月30日國慶招待會及10月1日天安門閱兵儀式，一度引起猜測。

去年缺席國慶活動惹關注

繼同年9月28日給清華經管學院2019級MBA全體新生的回信曝光後，10月18日，朱亦以親筆簽名信函方式「露面」，他在信中表示，當日是清華經管學院顧問委員會第20次年會，「我因身體問題，不能參加」。他感謝與會的27名境外委員。這是他首次自揭健康有問題。

早在2018年10月11日，清華大學經濟管理學院顧問委員會舉行會議時，學院五任院長朱鎔基、趙純均、何建坤、錢穎一、白重恩均有現身併合照。朱作為創院院長，當天身穿西裝，精神不錯，不過需要旁邊的趙純均教授緊緊攙扶。資料顯示，清華大學經管學院成立於1984年，朱是首任院長，任期從1984年起，至2001年止。

▲ 國務院前總理朱鎔基周五（23日）在醫院慶祝92歲生日的照片曝光，其精神狀況不錯，夫人勞安陪伴在側。但二子女未在身側。早前曾罕有消息透露朱鎔基身體欠佳。

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責任編輯：鄧國強