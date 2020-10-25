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【華為5G】一帶一路「粉絲」意大利  首度否決華為5G協議

經濟脈搏 11:01 2020/10/25

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【華為5G】一帶一路「粉絲」意大利  首度否決華為5G協議

中美科技戰白熱化，美國試圖拉攏歐洲共同圍堵華為5G技術之際，路透社引述知情人士報道，意大利22日晚間的內閣會議決定，否決電信集團Fastweb與華為簽署的5G核心網絡設備供應協議。

意大利是中國一帶一路倡議的支持國家，去年更成為首個加入中國全球投資項目的G7國家。但如今，意大利官方卻首度否決與華為相關的供應協議，意大利對中國立場是否有調整，要持續觀察。

【華為5G】中美5G攻防打到意大利　華為以此自證安全

【中美角力】王毅訪歐欲阻歐美聯手抗華 惟成效待觀察

華為意大利分公司總裁Luigi De Vecchis早前已曾表示，華為準備接受徹底的審查，以證明其技術不會構成任何訊息安全問題。

路透社引述兩名消息人士報道，意大利政府內閣在22日的內閣會議上，動用其特別審查權，阻止了瑞士電訊（Swisscom）意大利子公司Fastweb與華為簽訂的一項5G網絡供應協議。

意大利政府一名高級消息人士稱，政府否決有關協議，並要求Fastweb在尋找供應商方面更多元化。

Fastweb與華為簽訂的5G供應協議泡湯

消息指，獲邀參與投標的供應商包括思科（Cisco）、愛立信（Ericsson）、諾基亞（Nokia）、Mavenir及微軟公司（Microsoft）近期收購的Affirmed Networks。

意大利總理辦公室一名消息人士則表示，政府希望評估華為在當地5G核心網絡市場中，是否仍有立足之地。儘管英國等美國盟友已宣布在未來的電信基礎建設上，禁用華為設備，但意大利截至此前沒有跟進。

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【華為5G】若歐盟封殺華為 中國或報復諾基亞及愛立信？（更新版）

【華為5G】歐洲是否禁華為5G爆內訌  協會譴責政客

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月訪問意大利時，曾宣稱中國的電訊技術危害當地國家安全。但中國政府已屢就此作出否認。

而意大利最大的電訊商意大利電訊（TIM）在7月為5G設備進行招標時，已主動將華為排除在外。

責任編輯：鄧國強

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