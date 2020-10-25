【華為5G】美封殺華為蔓延歐洲巴爾幹  保加利亞等3國加入

中美科技戰在歐洲延燒，保加利亞與北馬其頓、科索沃等3個歐洲巴爾幹半島國家，23日與美國簽署高速無線網路安全協議，加入美國國務院宣稱的「乾淨網路（Clean Network）」計劃；這項協議旨在排除華為及中興等中國5G技術供應商。

中國已屢次否定中國5G技術存在訊息安全問題的說法。

美國務院網站指出，5G乾淨網絡由跟美國「志同道合」的國家和企業所推動，以確保關鍵的電信網絡、雲端、數據分析、行動應用、物聯網、5G技術的安全。

涉保加利亞與北馬其頓、科索沃3國

據了解，美國政府官員正試圖在歐洲拉攏各國，以聯手封殺華為及中興等中國5G供應商。美方不斷指稱華為利用自身技術，為中國政府從事情報工作，但中國政府亦不斷反駁，直指美方的行動只出於商業考量、以及旨在遏制中國發展。

美國駐索菲亞（保加利亞首都）大使館稱，保加利亞加入了一個不斷壯大的國家和企業聯盟，「與越來越多的國家和企業齊一行動，致力保護其5G網路建設免受不受信任的供應商侵害」。

值得注意的是，今次參與封殺中國5G技術的巴爾幹半島地區，位於東歐至東南歐，過去與中國經貿關係密切，也是中國一帶一路倡議的戰略重點。

其中，保加利亞前總統羅森·普列夫內利埃夫去年訪問赴中國參與活動時便說，非常歡迎華爲這樣的中國企業在保加利亞投資。這些國家加入美方的計劃，是否意味地緣政治格局有改變，值得持續觀察。

美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo）早在4月底已公布「5G乾淨通道（5G Clean Path）計劃」，開始要求所有往來美國外交機構的5G網絡流量都需要遵循「乾淨路徑」，也就是在端到端的通訊路徑中，不得使用任何不可信賴的傳輸、控制、計算或儲存設備。

美國「乾淨網絡」計劃參與國日多 京警惕

目前澳洲、加拿大、日本、及瑞典、丹麥、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、愛沙尼亞、阿爾巴尼亞、奧地利等歐洲國家都已參與「5G乾淨網絡」或與美國簽署類似協議，英國政府7月14日也宣布，英國電信商在今年12月31日後就不能採購華為5G設備，已安裝的華為5G設備，也需在2027年全數移除。

法國雖不排除任何公司參與來建設當地的5G網路，但法國國家資訊系統安全局（ANSSI）7月表示，法國電訊商採購華為技術設備，取得8年的許可效期後，就不再獲續約，此舉意味華為將從法國陸續淘汰。

責任編輯：鄧國強