【重陽節冷知識】重陽的1個傳說5個習俗  大家知多少？（組圖）

今天是農曆九月九日重陽節。「重陽」也叫「重九」，因為《易經》中把「九」定為陽數，九月九日兩九重疊，故謂之重陽。對於這個節日，隨了孝子賢孫拜山之外，大家又認識多少？

其一：重陽節有什麼傳說？

南朝梁人吳均的《續齊諧記》記載：相傳東漢時，在豫州汝南（今河南汝南縣）有個叫桓景的人。桓景慕道，跟隨方士（懂術數之士）費長房遊學求道多年。

有一天，費長房告訴桓景：「九月九日，你的家鄉將有大災難，你趕快回去告訴家人做一袋囊，裝上茱萸，繫在手臂上，領著家人登上高處，並飲菊花酒，就可以避禍。」

桓景如實地照著師父的話去做，全家登山。等到晚上回到家中時，發現家中養的家禽、家畜果然都暴斃死了。重陽佩茱萸登高避災的習俗就這樣代代流傳下來。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

其二：重陽節有什麼習俗？

1、佩帶茱萸

唐代詩人王維的《九月九日憶山東兄弟》提到了「茱萸」：「遙知兄弟登高處，遍插茱萸少一人。」古人將茱萸作為驅邪的神物，每逢重陽節，人人佩戴，後世稱之為「茱萸會」，或稱重陽節為「茱萸節」，不過現今已幾乎沒有了佩茱萸的習俗。

茱萸屬蕓香科落葉亞喬木，古人佩帶的有三種，分別是山茱萸、吳茱萸、食茱萸，其中前兩種為中藥藥材，具有潤肝燥脾，溫中下氣，除濕解鬱，去疾殺蟲等功能。

2、賞菊、飲菊花酒

重陽節正值秋天，是菊花盛開的時節，又因為九九與菊酒諧音，所以出現了在重陽節賞菊、喝菊花酒的習俗。

根據《西京雜記》記載：「菊華舒時，並採莖葉，雜黍米釀之，至來年九月九日始熟，就飲焉，故謂之菊華酒。」相傳喝菊花酒能延年益壽，活得長「久」；陶淵明九日詩中也提到「酒能袪百慮，菊能制頹令。」

3、放風箏

俗話說：「九月九，風吹（風箏）滿天嘯。」這是形容重陽以後，風箏滿天飛的情形，而這個習俗也有祈福、去晦氣的意涵。

4、登高郊遊

重陽節有登高的風俗而又叫「登高節」。據《西京雜記》重陽登高也開始於西漢。重陽節前後，天氣漸涼，是登山活動的好時辰。自古以來，文人雅士就喜愛重九登高，因此描寫重陽登高遠眺、欣賞山河美景的詩相當的多。

5、吃重陽糕

唐朝及宋朝時，重陽節講究吃糕，就如同中秋節吃月餅一樣，都是應節的食品。因「糕」與「高」同音，古人又相信「百事皆高」的說法，所以重陽節登高的時候吃糕，象徵步步登高。

重陽糕一般用糯米做成，上面佐以紅綠絲、棗等輔料，味道清甜。重陽糕的形狀不定，有種講究的製造九層，如寶塔狀，亦有在上面畫兩隻羊的形狀，以作為「重陽」（重羊）的諧音。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁