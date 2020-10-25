【中美科技戰】美國科技戰死穴：沒中國稀土 造不出電動車

▲ 【中美科技戰】美國科技業死穴：沒中國稀土 美造不出電動車

中美科技戰不斷升級，美國對華為及中芯等高新科技企業咄咄逼人之際，外界關注中方沒有強力報復的手段。美國民間智庫人士警告，由於稀土在電動汽車生產中必不可少、而中國又掌控了全球90％稀土生產，這意味中國牢牢掌握美國電動車產業的未來和命運。他們公開呼籲，美國應盡快透過國際合作，防範中方一旦限制稀土出口等行動。

作為美國能源安全領袖協會（Energy Security Leadership Council，ESLC）兩名成員－－美國海軍陸戰隊前指揮官康威（James Conway）及非暴力衝突國際中心創辦人阿克曼（Peter Ackerman），日前投書英國媒體，闡釋美國面臨的稀土危機有多嚴峻。

ESLC是一個由商界、行業及退役軍官等組成的非政黨組織，關注及研究美國的能源安全問題。

ESLC成員投書媒體 警示美國重大弱點

康威及阿克曼在文章中指出，中國曾在製造業規劃中，列出一連串具有重大戰略與經濟意義的新興產業，其中就包含電動車、以及與此相關的電池產業；值得注意是，中國目前幾乎有能力從稀土生產、到電動車市場，完全掌控整條電動車供應鏈。

他們解釋，全球逾70％的電動車電池產能在中國，而美國不及10％；全球興建中的142座鋰離子電池超級工廠中，中國佔了107座、美國僅有9座。

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更重要是，生產電動車電池必不可少的稀土原材料鎳和鈷等，中國幾乎壟斷了全球供應。文章直指，中國生產全球逾60％的負極電池材料、80％正極材料，以及絕大多數用於電動車馬達的永久磁鐵。

文章警告，若放任此局面持續，中國在電動車領域將成為美國、歐盟致命的戰略弱點，特別是當全球氣候政策的目標正推動邁向零排放汽車的時代；美國與歐盟對石油輸出國組織（OPEC）依賴的能源市場，將轉換成對中國的依賴。

專家：美須拓寬供應源 防中國限制稀土出口

該文提醒，稀土的加工及電動車零件生產幾乎由中國獨攬，將危及歐美汽車產業；以美國為例，該部門不僅承擔1000萬個工作職位、約3％的GDP，也構成先進製造業的骨幹。

文章建議，對美國及其盟友而言，當務之急是發展出不依賴中國關鍵礦物的供應鏈，認清合作是強化金屬礦供應鏈的關鍵，美國應特許稀土合作企業，以建造一個整合冶煉與加工設施的營運機制；國際盟邦也必須多元化供應、共同合作，制衡中國在關鍵資源儲備的投資。

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稀土被譽為「工業黃金」或「21世紀科技金屬」，隨著各國環保車輛的政策及電動車產業的發展，稀土的需求量勢必有增無減；商業諮詢公司Frost & Sullivan資深顧問梅爾翰（Nicolas Meilhan）10年前就指出，稀土將是未來運輸的重大問題，因為任何裝載電動引擎的車輛都會用到稀土。

電動車對稀土金屬的需求比傳統車多25倍，其主要作為永磁馬達與發動機，永久磁鐵會在線圈內旋轉、進而發電，將機械能轉為電能。以稀土製成的永磁材料，磁性高出普通永磁材料4到10倍，其中使用的稀土金屬包括釹、鐠、鏑及鋱等；電動車電池還需用到稀土金屬的鋰、鈷、鎳等。

稀土企業TechMet首席執行官Brian Menell也警告，即使擁有特斯拉（Tesla）或松下電器（Panasonic）的電池製造技術，但由於中國掌握原料，中國必要時可在一個半月內對美封鎖稀礦出口、即讓有關電池產業癱瘓。

【知識庫：稀土是什麼？】 1. 稀土的定義 - 17種化學元素的統稱，包括鑭（Lanthanum）、鈰（Cerium）、鐠（Praseodymium）、釹（Neodymium）、鉕（Promethium）等 - 各元素的分佈十分分散，少有可大規模開採的礦源 2. 稀土的重要性 - 稀土被視為重要的戰略資源，對冶金、石油化工、玻璃陶瓷、手機生產、電腦及互聯網設備和農業等行業很重要 - 科學家近年每6項發明中，就有1項與稀土有關，更有「石油是工業的血液，稀土是工業的維他命」一說 3.中國稀土供應量 資料顯示，中國的稀土蘊藏量佔全球37%，產量佔全球80%；中國也是美國最大稀土來源地，78%稀土皆由中國入口，次之愛沙尼亞比率僅6%，第三位的法國比率更只有4%，顯示美國極度依重從中國進口稀土。

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責任編輯：鄧國強

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