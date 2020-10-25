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【中美角力】中國經濟狂奔美陷焦慮 須防競爭變戰爭

國情動向 18:23 2020/10/25

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【中美角力】中國經濟狂奔讓美焦慮 須防競爭變戰爭

中美角力蔓延不止，路透社專欄作家肯普（John Kemp）發表題為《中國崛起與美國對衰落恐懼》（China’s rise and U.S. Fears abou decline），指出中國大陸收入快速增加和經濟成長，引發美國及其盟友焦慮，如果這種追趕持續，競爭和緊張局勢可能惡化，避免讓競爭關係延長到破壞性軍事衝突中，將是最大挑戰。

肯普指出，美國經濟並不是沒有增長，只是中國上升太快，相對之下讓美國人容易感到劣勢。

當中1990至2018年間，美國人均收入增長56%，但中國由於起點基準低，收入增長幅度是960%。依美元計價，1990年美國人均收入是中國70倍高，根據物價水準差異調整後，也高25倍；但是到去年，美國人均收入只是中國6倍高，按購買力平季計算更只剩4倍。

28年間美國人均收入增56%  中國卻是960%

這種增長速度加乘中國龐大的人口基數與遼闊幅員，總量上逼近的速度會讓領先者感覺更有壓迫感。

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肯普指，中國崛起與快速工業化明顯打破均勢，過去30年美國、德國、法國、英國、日本、墨西哥、巴西的收入相對於彼此大致保持穩定，這也象徵權力分布是均衡的。但1990年來，中國、印度是僅有2個大幅度提高收入的大型經濟體，而近年才經濟起飛的印度還沒有大到足以令西方感覺被追上。

他認為目前的中國與1980年代令歐美側目的日本很相似，當時日本在製造業、國際貿易、先進技術、海外投資等面向，不是取得主導地位就是即將獲得主導地位。

但日本經濟規模沒有中國大，且與美國有軍事同盟關係，在廣場協議等一連串削弱經濟出口優勢的措施後，也不再是美國對手。中國則無此同盟可恃，也不受美國限制，導致政經局勢緊張無法管理。

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美國變好了，但中國變得更好，這種相對帶來衰弱感的恐懼，一如英國19世紀末面對德國、美國崛起，第二次世界大戰後面對德國、日本崛起，會令政治菁英與知識分子沉迷於找出民族衰落的原因與解決之道。

「美國變好了  但中國變得更好」

他舉冷戰時期美國、蘇聯的太空競賽為例，來解釋目前美國與中國間的技術創新競爭狀態，也就是所謂的「人造衛星效應」，蘇聯率先成功發射人造衛星和送人上太空，迫使美國花更多經費投入阿波羅計劃，以不成比例的成本換來實際上象徵意義大於實質的人類登月；因為技術上的落後，會讓社會容易感受到更大威脅。

肯普也提到中美對抗中數次被提到的修昔底德陷阱(Thucydides’ Trap)，這源於希臘史家修昔底德巨著《伯羅奔尼撒戰爭史》，修昔底德認為戰爭原因是雅典日益壯大讓斯巴達感到恐懼。

肯普特別警示，一國的經濟、軍事實力相較於主宰國家的迅速崛起經常導致武裝衝突，這種心理狀態助長了第一次世界大戰英國與德國、第二次世界大戰美國與日本間的戰爭。

他認為，修昔底德陷阱已經出現在中、美之間，中國如果繼續追趕，緊張可能會加劇。人類社會面臨的挑戰是如何建設性的利用雙方的競爭心態，在更多技術上創新並且和平共處，防範競爭演變成軍事上的戰爭。

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責任編輯：鄧國強

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