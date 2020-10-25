▲ 【新冠肺炎】喀什突增137無症狀感染者 新疆嚴防疫情反彈

新疆喀什疏附縣日前新增一宗無病徵的新冠肺炎確診個案後，當局宣布所有學校停課，並進行全民檢測，目前已有超過30萬人完成採樣。新疆衛健委周日晚7時50分許突通報，新疆喀什新增137例無症狀感染者。

新疆維吾爾自治區衛健委副主任顧瑩蘇指出，10月24日，喀什地區疏附縣對「應檢盡檢」人員進行定期檢測中，發現1例新冠肺炎無症狀感染者。該例無症狀感染者，女，17歲，喀什地區疏附縣站敏鄉二村村民，10月24日，在定期核酸檢測中結果呈陽性，經專家診斷爲無症狀感染者，已轉入喀什定點醫院進行隔離醫學觀察。目前，沒有發熱、咳嗽等症狀。

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發現無症狀感染者後，當地疫情防控指揮部立即對其密切接觸者、密切接觸者的密切接觸者進行核酸檢測，截至10月25日14時，137人呈陽性，均與其父母所在的三村工廠相關聯。經專家診斷，均爲無症狀感染者。

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疫情發生後，疏附縣疫情防控指揮部立即啓動應急響應機制。新疆維吾爾自治區黨委第一時間就妥善處置疫情、確保各族群衆身體健康和生命安全作出安排部署，並派出工作組、專家組赴喀什指導防控工作；喀什地區疫情防控工作指揮部立即啓動一級響應，自治區、地區聯合專家組迅速趕赴疏附縣開展工作，相關部門全面開展疫情研判、流調、重點人群排查、核酸檢測等工作。堅決堅持科學施策、精准防控，確保疫情不蔓延、不擴散。

在疫情陰霾下，喀什日前一度傳封城，但官方沒有證實。據了解，當地機場目前已恢復運作，航班正常進出但離境人員須持核酸檢測證明才准登機，有急切需求的喀什居民可優先進行檢測。當局已宣布中小學及幼兒園停課至下周五（30日），等全民檢測完成後才可復課。

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責任編輯：鄧國強