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兩岸已陷入「準戰爭狀態」 台灣專家列8大指標

國情動向 11:44 2020/10/26

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兩岸已陷入「準戰爭狀態」 台灣專家列8大指標

台灣海峽兩岸劍拔弩張，軍事衝突風險正在升溫。台灣有專家更列出8項指標，認為台灣與大陸已陷入「準戰爭狀態」，台「主權從地表消失」並非不可能。恢復徵兵制近日更成為台灣島內輿論熱話，有民調稱近80%台灣民眾願意參軍打仗，專家卻稱「肯定是假的」。

台灣《聯合報》報道，台灣大陸委員會（陸委會）前副主委、台灣中國文化大學社會科學院院長趙建民日前表示，現時是兩岸40年來最嚴峻的時刻，從8項指標可以判斷，兩岸已進入準戰爭狀態：

  • 一，台「國防部」開始動員後備力量，代表當局認識到問題不是一般嚴重
  • 二，解放軍軍機頻繁越過「台海中線」，代表「休戰默契」已不存在
  • 三，大陸對台決策者發言日趨激烈，政協主席汪洋明言「若台獨挾洋自重，台海將地動山搖」
  • 四，大陸修改《國防法》，「發展利益受到威脅」新增成為開戰條件
  • 五，大陸頒佈《港區國安法》
  • 六，兩岸展開軍備競賽
  • 七，民進黨政府主動推進兩岸經濟脫鉤
  • 八，台方增加管制兩岸往來

趙建民形容，兩岸應首重避險，否則「中華民國主權從地表消失不是不可能的事」。

美推140億對台軍售 含阻解放軍搶灘神器（組圖有片）

淡江大學大陸所榮譽教授趙春山在同一場合上亦表示，兩岸現時缺乏溝通渠道，連智庫也幾乎沒有往來，隨便一個動作雙方都會朝負面解讀。他稱，美國總統大選也催化兩岸關係進一步惡化，中美關係每況愈下，將來中美之戰可能就在台灣島上開打，趨和避戰是台灣當前首要之務。

趙春山補充，目前大陸對台仍以軍事、外交施壓為主，還沒使出經貿手段，顯示大陸不希望以戰爭解決，導致台灣「人走光、錢走光」，變成一個廢墟、一個麻煩，因此仍然會以震懾、 武嚇的方式為主。

拜登投書中文媒體 稱當選將深化與台灣關係

「台灣國際戰略學會」及「台灣國際研究學會」周末公佈的民調顯示，如台灣宣佈獨立而引發戰爭，66%的受訪者表示願意上戰場；如大陸主動攻台，願意上戰場比例則升至78%。與此同時，55%人認為美國會出兵助台，33%認為不會。

趙建民直言，這份民調結果令人憂心，民進黨當局目前兩岸政策是最糟糕的政策，但一些民眾仍然支持，而台灣人仍不認為兩岸真的會開戰。趙建民認為，超過60%、70%的人願意為台灣而戰的結果「肯定是假的」，可能是因為前面問了有關美國協防台灣的問題而受到影響。「連當兵都不敢了，還要上戰場拼生死？可能嗎？」

美再對台售武 中方智囊暗警告：小心波音遭制裁（組圖）

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責任編輯：連兆鋒

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