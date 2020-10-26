【五中全會懶人包】十四五、2035與雙循環  關係中國25年國運

中共十九屆五中全會今天召開，這次黨內高層級決策會議登場時，適逢新冠疫情、中美對抗、外交形勢險峻、全球經濟衰退，因此備受爭議。而會議焦不僅研議十四五規劃（2021-2025）的建議方案、還將推出前所未有的2035年遠景目標。有專家形容，五中全會的實際影響力，不止於2035年、更延伸至少25年，即跨越新中國建國100年。

今屆五中全會的正式名稱為「中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議」，整理官方通報及權威說法，以下是今屆會議的幾個重要訊息。

問：什麼是五中全會？

答：是中共黨代會之間的其中一次中央委員會。

從名稱可知，首先這是一場政黨層級的會議，而非政府會議。根據黨章規定，中共除每隔5年召開一次全國黨代表大會外，中間會至少每年召開一次中央委員會會議，為重要議題作出決策。

而自改革開放後，逐漸形成政治傳統，每次黨代會後都要進行7次中央委員會全體會議，每次全會也有不同的任務。

比如，一中全會和二中全會分別為黨內和政府的人事安排。歷屆三中全會往往聚焦經濟問題，重大經濟改革措施經常在此時出台，因此較受關注。四中全會則以黨建為主，五中全會則會審議下一個五年計劃。

而今屆中共中央委員會全體有中央委員及中央後補委員372人。

問：今屆五中全會會期如何？

答：合共四天

全會10月26至29日召開，合共四天，在北京的京西賓館召開。

問：今屆五中全會的重點議題是什麼？

答：十四五規劃、雙循環、2035年遠景目標等三大焦點。

十四五規劃

十四五規劃的全稱是「中國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要」，跨越年份為2021至2025年，五中全會將審議這份規劃的建議稿。而正式規劃會在下年3月交全國大人審議、通過並執行。

不僅國內、外資亦非常關注中國的十四五規劃，因此它與投資布局息息相關。安德思資產管理公司董事總經理陸修泉（Brock Silvers）向BBC中文網表示，「新的五年計劃似乎可能反映出兩大主題——經濟復蘇和減少美國的影響」。

其中，中國疫情緩和後，經濟復蘇呈現良好勢頭；但市場關注的是，這份五年規劃能否保障中國中期、乃至長期經濟復蘇，以返回疫情前水平。

事實上，中國官方也形容，「我國發展的內部條件和外部環境正在發生深刻複雜變化」。

雙循環：應對中美衝突的戰略調整

十四五規劃在今年7、8月間逐步成形的同時，中央高層在各種場合頻密提及「雙循環」，即「逐步形成以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。

外界普遍認為，即將結束的十三五規劃以「供給側結構性改革」為主線，可以推測十四五的主線將是「雙循環」。

這一說法剛提出時，從媒體到輿論，多以「內循環」來概括。繼而也有很多討論認為，這是中國應對外部壓力「閉關鎖國」之舉，回到「自力更生」的計劃經濟時代。

但當時，中國財政學者賈康已撰文批評，將「內循環」解釋為以後要自力更生是「極端化認識」，「帶有明顯偏差的理解」，其實是通過發揮內需潛力，使國內市場和國際市場更好地聯通，內外需相互促進，綜合發力。

此後中國輿論中「內循環」的提法漸漸淡出，被官方的「雙循環」統一。

要注意的是，中國目前確實面對著美國科技和經濟圍堵，美國拉攏盟，令中國外交局面面臨嚴峻之局。在此背景下，安德思資產管理公司董事總經理陸修泉認為，中國可能會以減少對美國的潛在依賴為目標。

在此前提下，中國可能會宣佈一些新的科技投資、支持企業、經濟刺激等措施，但同時實施足夠的市場開放措施來阻止美國進一步脫鉤。

拜登倘當選美國總統，對中國來說可能會更容易些，但中國在規劃中可能會為最糟糕的情況做凖備，然後在必要時進行調整。

2035年遠景目標

在五中全會之前，中共的政治局會議上就透露，將提交一份關於2035年遠景目標的建議。

長達15年的規劃在頗喜歡制定各種計劃的中國政壇也比較少見，不過2035年這個年份並非空穴來風。

上述「兩個一百年目標」中，官方認為2020年，即建黨100年之際，成功實現全面建成小康社會的「第一個百年奮鬥目標」。

而「第二個百年奮鬥目標」在2017年10月的中共十九大上，被習近平分解成兩步，「第一個階段，從2020年到2035年，在全面建成小康社會的基礎上，再奮鬥15年，基本實現社會主義現代化。第二個階段，從2035年到本世紀中葉，在基本實現現代化的基礎上，再奮鬥15年，把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國」。

由此可看出，2035年遠景目標應是著眼於「奮鬥15年基本實現社會主義現代化」的中期目標。

此外，2035年被塑造成一個關鍵年份，再加上此次2035年遠景目標，多家國際媒體表示，這引發習近平長期執政預期。

問：今屆五中全會有何重要意議？

答：會議確定的戰略目標，將不止於2025或2035、而是可能長達25年。

正如前述，十四五規劃和2035遠景目標，都是實現新中國建立100周年、即2049年發展目標的基礎，具有特殊歷史意義。

原中央黨校副校長李君如接受中新社訪問時解讀，十四五規劃實際是在全面建成小康社會提供的條件前提下，開啟30年新征程進程中的第一個五年規劃。「所以這次全會（即將）通過的經濟發展規劃建議，其意義非同尋常，它是我們直接干現代化的第一個文件，前面都是為現代化打基礎」。

李君如說，「這個5年規劃制定得好不好、執行得好不好、能不能如期甚至超額完成，關係到後面25年的現代化。這30年的第一個5年怎麼走，就看今天」。

責任編輯：鄧國強

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