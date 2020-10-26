  • 28°C
香港時間 : 20201026日 (一) 13:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【五中全會懶人包】十四五、2035與雙循環  關係25年國運

國情動向 13:12 2020/10/26

分享：

【五中全會懶人包】十四五、2035與雙循環  關係25年國運

中共十九屆五中全會今天召開，這次黨內高層級決策會議登場時，適逢新冠疫情、中美對抗、外交形勢險峻、全球經濟衰退，因此備受注意。而會議焦不僅研議十四五規劃（2021-2025）的建議方案、還將推出前所未有的2035年遠景目標。有專家形容，五中全會的實際影響力，不止於2035年、更延伸至少25年，即跨越新中國建國100年。

今屆五中全會的正式名稱為「中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議」，整理官方通報及權威說法，以下是今屆會議的幾個重要訊息。

問：什麼是五中全會？
答：是中共黨代會之間的其中一次中央委員會。

從名稱可知，首先這是一場政黨層級的會議，而非政府會議。根據黨章規定，中共除每隔5年召開一次全國黨代表大會外，中間會至少每年召開一次中央委員會會議，為重要議題作出決策。

而自改革開放後，逐漸形成政治傳統，每次黨代會後都要進行7次中央委員會全體會議，每次全會也有不同的任務。

比如，一中全會和二中全會分別為黨內和政府的人事安排。歷屆三中全會往往聚焦經濟問題，重大經濟改革措施經常在此時出台，因此較受關注。四中全會則以黨建為主，五中全會則會審議下一個五年計劃。

而今屆中共中央委員會全體有中央委員及中央後補委員372人。

問：今屆五中全會會期如何？
答：合共四天

全會10月26至29日召開，合共四天，在北京的京西賓館召開。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

問：今屆五中全會的重點議題是什麼？
答：十四五規劃、雙循環、2035年遠景目標等三大焦點。

十四五規劃

十四五規劃的全稱是「中國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要」，跨越年份為2021至2025年，五中全會將審議這份規劃的建議稿。而正式規劃會在下年3月交全國大人審議、通過並執行。

不僅國內、外資亦非常關注中國的十四五規劃，因此它與投資布局息息相關。安德思資產管理公司董事總經理陸修泉（Brock Silvers）向BBC中文網表示，「新的五年計劃似乎可能反映出兩大主題——經濟復蘇和減少美國的影響」。

其中，中國疫情緩和後，經濟復蘇呈現良好勢頭；但市場關注的是，這份五年規劃能否保障中國中期、乃至長期經濟復蘇，以返回疫情前水平。

事實上，中國官方也形容，「我國發展的內部條件和外部環境正在發生深刻複雜變化」。

雙循環：應對中美衝突的戰略調整

十四五規劃在今年7、8月間逐步成形的同時，中央高層在各種場合頻密提及「雙循環」，即「逐步形成以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。

外界普遍認為，即將結束的十三五規劃以「供給側結構性改革」為主線，可以推測十四五的主線將是「雙循環」。

這一說法剛提出時，從媒體到輿論，多以「內循環」來概括。繼而也有很多討論認為，這是中國應對外部壓力「閉關鎖國」之舉，回到「自力更生」的計劃經濟時代。

習怎用「內循環經濟」打硬仗？4條Q&A話你知

【中美角力】習指中國關鍵技術受制於人  提「六把鑰匙」抗圍堵

但當時，中國財政學者賈康已撰文批評，將「內循環」解釋為以後要自力更生是「極端化認識」，「帶有明顯偏差的理解」，其實是通過發揮內需潛力，使國內市場和國際市場更好地聯通，內外需相互促進，綜合發力。

此後中國輿論中「內循環」的提法漸漸淡出，被官方的「雙循環」統一。

要注意的是，中國目前確實面對著美國科技和經濟圍堵，美國拉攏盟，令中國外交局面面臨嚴峻之局。在此背景下，安德思資產管理公司董事總經理陸修泉認為，中國可能會以減少對美國的潛在依賴為目標。 

在此前提下，中國可能會宣佈一些新的科技投資、支持企業、經濟刺激等措施，但同時實施足夠的市場開放措施來阻止美國進一步脫鉤。 

拜登倘當選美國總統，對中國來說可能會更容易些，但中國在規劃中可能會為最糟糕的情況做凖備，然後在必要時進行調整。 

2035年遠景目標

在五中全會之前，中共的政治局會議上就透露，將提交一份關於2035年遠景目標的建議。

長達15年的規劃在頗喜歡制定各種計劃的中國政壇也比較少見，不過2035年這個年份並非空穴來風。

上述「兩個一百年目標」中，官方認為2020年，即建黨100年之際，成功實現全面建成小康社會的「第一個百年奮鬥目標」。

而「第二個百年奮鬥目標」在2017年10月的中共十九大上，被習近平分解成兩步，「第一個階段，從2020年到2035年，在全面建成小康社會的基礎上，再奮鬥15年，基本實現社會主義現代化。第二個階段，從2035年到本世紀中葉，在基本實現現代化的基礎上，再奮鬥15年，把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國」。

【中國經濟新佈局】「內循環+新基建」  應對危機的托底戰略

內循環勢納新5年規劃　劉鶴領軍迎3挑戰

由此可看出，2035年遠景目標應是著眼於「奮鬥15年基本實現社會主義現代化」的中期目標。

此外，2035年被塑造成一個關鍵年份，再加上此次2035年遠景目標，多家國際媒體表示，這引發習近平長期執政預期。

問：今屆五中全會有何重要意議？
答：會議確定的戰略目標，將不止於2025或2035、而是可能長達25年。

正如前述，十四五規劃和2035遠景目標，都是實現新中國建立100周年、即2049年發展目標的基礎，具有特殊歷史意義。

【中國經濟】王岐山對中國金融業提出「三要」 不走投機賭博歪路

【十四五規劃】專家：雙循環成經濟主軸 核心是暢通與安全

原中央黨校副校長李君如接受中新社訪問時解讀，十四五規劃實際是在全面建成小康社會提供的條件前提下，開啟30年新征程進程中的第一個五年規劃。「所以這次全會（即將）通過的經濟發展規劃建議，其意義非同尋常，它是我們直接干現代化的第一個文件，前面都是為現代化打基礎」。

李君如說，「這個5年規劃制定得好不好、執行得好不好、能不能如期甚至超額完成，關係到後面25年的現代化。這30年的第一個5年怎麼走，就看今天」。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【內循環經濟】習開啟內循環3鑰匙曝光：科技、改革與開放
2020/08/26
【內循環經濟】習開啟內循環3鑰匙曝光：科技、改革與開放
王毅訪歐談內循環經濟：中國對外開放大門會愈開愈大
2020/08/28
王毅訪歐談內循環經濟：中國對外開放大門會愈開愈大
【消費內循環】剛需消費先回暖 母嬰國貨增速勁
2020/08/29
【消費內循環】剛需消費先回暖 母嬰國貨增速勁
五中全會前現人事變動 兩大黨媒換社長
2020/10/21
五中全會前現人事變動 兩大黨媒換社長
五中全會下月26日開　政治局就十四五規劃提5必須
2020/09/28
五中全會下月26日開　政治局就十四五規劃提5必須
經濟現象 地緣政治 經濟數據表現 疫情 外交 政治 經濟衰退 經濟 習近平 拜登

上一篇文章

【五中全會】新華社：五中今召開 中國正處戰略機遇期

下一篇文章

兩岸已陷入「準戰爭狀態」 台灣專家列8大指標
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】破美軍神話、中國人民惹不得 習近平談韓戰警告美國
【中美角力】破美軍神話、中國人民惹不得 習近平談韓戰警告美國
【華為禁令】抗衡Google生態鏈 華為發布海外搜尋引擎及地圖
【華為禁令】抗衡Google生態鏈 華為發布海外搜尋引擎及地圖
【抗美援朝70周年】習近平暗指美軍能被打敗 釋3大訊號
【抗美援朝70周年】習近平暗指美軍能被打敗 釋3大訊號
【中美角力】中方超密集見美商 胡春華作一承諾有玄機？
【中美角力】中方超密集見美商 胡春華作一承諾有玄機？
華為5G外破美圍堵 與沙特簽協議開發阿拉伯語AI技術
華為5G外破美圍堵 與沙特簽協議開發阿拉伯語AI技術
中方倘不承認BNO作旅行證件有何影響？ 一文看清BNO與特區護照6大分別
中方倘不承認BNO作旅行證件有何影響？ 一文看清BNO與特區護照6大分別